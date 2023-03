Naucelle. Just Fontaine : on ne se lasse pas de revivre la grande épopée

Dans la famille Bousquet, au temps de la fabuleuse épopée des "campagnies du soir", Ernest Bousquet (à droite sur la photo) était l’un des fameux chansonniers avec Paul Cousty et Charles Savy. Il leur arrivait souvent d’évoquer la Coupe du monde de football en Suède (1 953) avec les 13 buts marqués par Just Fontaine.

Des souvenirs collectés par sa sœur Léone qui avait eu le célèbre footballeur comme élève quand elle était institutrice à Marrakech. Le fils de Léone, Jean Pierre, vit à Naucelle, il raconte que Just Fontaine était un élève gentil, doué en gymnastique, mais aussi dans les matières écrites. La photo est de "Basile" ancien photographe et responsable de la maison de la presse de Naucelle. Elle a été prise lors d’une traversée en Méditerranée. On peut y reconnaître à gauche Léone Pourcel (institutrice à Marrakech), son mari. A droite Ernest Bousquet et son épouse.