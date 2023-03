Luc-la-Primaube. La présence de la pastourelle Chloé Vernhes a rehaussé le gala d’accordéon

Lors du gala d’accordéon organisé par l’association "Accordéon en Rouergue", l’invitée d’honneur de cette soirée était Chloé Vernhes, pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif-central qui était accompagnée d’Isabelle Cazals, présidente de la nuit Arverne de la ligue auvergnate et du Massif Central.

Dans son costume régional de la bourrée montagnarde, représentant son département d’origine et avec la houlette dont elle a hérité le soir de l’élection, elle est montée sur scène pour recevoir un magnifique tableau de Rodez avant de s’élancer sur la piste de danse pour interpréter avec Léon une bourrée au son de l’accordéon de Didier Malvezin, sous les applaudissements du public. Un grand bravo à Chloé à qui les organisateurs souhaitent une bonne année de "pastourellat".

À l’occasion de la nuit Arverne du samedi 17 décembre 2022, qui s’est tenue au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, Chloé Vernhes a été élue Pastourelle de l’Aveyron et de la Ligue Auvergnate et du Massif central. Née à Courbevoie, âgée de 27 ans, Chloé, consultante en transformation digitale, est originaire de Sénergues par son papa et de Cayrac (commune d’Argences en Aubrac) par sa maman.

C’est au cours de la Nuit Arverne que sont élus chaque année les Pastourelles qui représentent leur département et la Ligue auvergnate durant toutes les rencontres amicalistes et évènementielles de l’année. Une Pastourelle est une demoiselle qui représente, grâce à son costume traditionnel et à sa connaissance culturelle, historique et géographique de son département, son village et sa région. Cette élection est ouverte aux originaires des départements : Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Lozère, Lot Corrèze, Creuse, Cantal, Allier et Aveyron.