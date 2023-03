Gabriac. Le comité des fêtes s’organise pour les prochaines animations

Les membres du comité des fêtes se sont retrouvés, dernièrement, pour leur assemblée générale annuelle. Lors de cette réunion, ils ont procédé au renouvellement du bureau. Il est à ce jour composé de deux présidents, Paul Bélières et Laurent Gaben, de trois trésoriers Eulalie Bessière, Laurent Rigal, Marie-Christine Bessière et de trois secrétaires Julie Gaben, Anaïs Bessière, Christine Bessière. L’intégralité du comité des fêtes remercie les membres sortants dont Raymond Lemouzy et Joël Fages, présents au bureau depuis plusieurs décennies, ainsi que Delphine Gaben. Durant cette soirée, les membres de l’association ont discuté des animations de l’année 2023, qui débutera par un quine le 18 mars (les personnes qui veulent offrir un lot peuvent le faire savoir à un des responsables du bureau).

Ensuite, aura lieu le bal des jeunes, le 22 avril, animé par Podium Equinoxe. Comme tous les ans, l’association participera à l’organisation de la transhumance, le 28 mai. La fête annuelle aura lieu le week-end du 9 et 10 septembre, un vent de renouveau soufflera sur celle-ci.

Le nouveau bureau et tous les membres ont décidé de remettre en place le bal du samedi soir qui débutera par un apéro concert. Le quine à thème habituel est déplacé au 21 octobre. La fête continuera le dimanche avec plusieurs animations tout au long de la journée. Si des personnes souhaitent rejoindre l’association, elles seront les bienvenues. Contact : 06 70 90 93 00.