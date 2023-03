Brommat. Les élus communautaires déterminent les priorités budgétaires 2023

Accueillis par Didier Cayla, maire de Brommat, les élus commautaires, sous la présidence de Jean Valadier, ont notamment validé en conseil la création d’une "Entente" à l’échelle de six intercommunalités cantaliennes et aveyronnaises pour un diagnostic à l’échelle du bassin hydrographique du Goul, de la Bromme et du Siniq et renouvelé le soutien aux associations Familles rurales qui animent le territoire par du service aux familles.

Orientation budgétaire

Annie Cazard a présenté le rapport d’orientations budgétaires et rappelé que ces orientations sont construites dans un contexte national fortement contraint aussi bien par l’inflation (+ 5,2 % en 2022 selon l’Insee), par une hausse des dépenses de l’électricité que par a réforme des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour le budget 2023, la com.com poursuivra la mise en œuvre de son projet, au regard des axes stratégiques : révéler l’Aubrac Carladez Viadène comme un territoire de vie pour tous avec le maintien et consolidation des services existants et cohésion territoriale ; affirmer un cadre de vie haute fidélité paysagère et environnementale ; asseoir une économie de marque qui sert le territoire, accompagnement des acteurs économiques.

Gestion du bassin Bromme, Siniq et Goul

La création d’une entente inter-communautaires pour un diagnostic des cours d’eau a été validée. Les cours d’eau qui s’étendent sur 500 km2 doivent donc faire l’objet d’un diagnostic précis afin d’identifier les fragilités et d’engager un plan d’action. Les élus ont validé la création d’une entente avec les com.com voisines.

Service aux familles

Le conventionnement est renouvelé avec les différentes associations de "Familles rurales" qui œuvrent sur le territoire, à hauteur, pour chacune d’entre elles, de plus de 45 000 €.

Immobilier

Deux aides ont été adoptées pour soutenir des projets immobiliers d’entreprises : la SCI Peyrat à Mur-de-Barrez (plomberie-chauffage) et la SCI Coust’Aubrac/SAS Albouze TP à Argences-en-Aubrac.

Concernant par ailleurs l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le bilan est satisfaisant pour sa première année.

Ainsi, entre octobre 2021 et 2022, ce sont plus de 220 personnes se sont rendues dans les permanences proposées.

Au fil des dossiers

- Commission tourisme. Les élus ont pris connaissance du compte-rendu de la commission tourisme réunie le 9 février, qui a réfléchi au positionnement des Gorges de la Truyère, c’est-à-dire à ce qui la rend identitaire grâce aux nombreuses activités. Enfin la commission a pris la mesure de l’extension du site VTT-FFC "Aubrac-Vallée du Lot".

- Bilan des conventions avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce : le partenariat qui lie la com.com aux organismes consulaires a permis de poser les premières collaborations actives sur la transmission/reprise des entreprises et la connaissance du territoire.