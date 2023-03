Espalion. Les rugbymen retrouvent leur marche en avant face à Rougier

Leur succès bonifié leur permet de revenir à deux points du leader et asseoir leur qualification pour les phases finales.

Après leur revers à Finhan dimanche dernier, les équipiers de Courtois se devaient de retrouver leur rugby et le chemin de la victoire, si possible bonifiée. Face aux sud-aveyronnais de Rougier cela a été chose faite avec six essais à la clé mais pas toujours avec brio.

Leur entame dominatrice mais ponctuée d’une série de maladresses hachant le jeu verra toutefois la première attaque correctement menée décaler le ballon pour l’ailier Vassal qui va ouvrir le score (6e) avec un essai transformé par Van Herpin. Malgré les intentions des deux équipes, les spectateurs n’auront peu de chose à se mettre sous la dent hors une pénalité de part et d’autre (Castan pour Rougier à la 26e et Van Herpen pour Espalion à la 28e) avant une belle cocote à l’ancienne des locaux juste avant la mi-temps pour un essai attribué au pilier Chaliez. Score à la mi-temps : 15 à 3.

L’entame de la seconde période verra les deux butteurs se répondre (42e et 44e) avant que la nette domination des locaux n’amène un essai de pénalité pour Espalion sanctionnant une longue série de pénalités proches de la ligne qui portera le score à 25 à 6 (63e).

Après un temps fort des visiteurs non concrétisé au score verra les Sud-Aveyronnais, semble-t-il mécontents de l’arbitrage de Pauline Goillon, lâcher complètement le match et voir dans la plus grande confusion générale les Espalionnais accumuler sans grande opposition les essais par Courtois (71e), Pipier (78e) et Caliman (79e) portant le score à 44 à 6. Le tableau d’affichage en comptabilisant même un de plus !

Ce succès bonifié conjugué à la défaite de Castelnau à Carmaux permet aux Espalionnais de revenir sur les talons du leader et pourquoi pas espérer accrocher la première place au classement en cas de succès lors de la dernière journée dimanche prochain face au troisième Bagnac-Maurs. Un joli challenge pour les protégés de Fabien Druot et Cédric Da Pont !