Manifestation du 7 mars à Rodez : le réseau Agglobus sera interrompu une partie de la journée

Entre 13h30 et 17h, le réseau Agglobus sera arrêté à Rodez.

Un rassemblement est prévu à partir de 14 heures sur l'esplanade des Rutènes à Rodez, une mobilisation départementale qui s'annonce très suivie, pour s'opposer au projet de réforme des retraites. Le cortège va remonter l'avenue Victor-Hugo et faire le tour des boulevards du centre-ville.

La circulation de bus sera fortement perturbée. Agglobus annonce que son réseau sera arrêté entre 13 h 30 et 17 h. De plus, les lignes L et Soir seront supprimés pour toute la journée.

Par où va passer le cortège

Si vous décidez de prendre la voiture, mieux vaut se déplacer le matin ou bien éviter le tracé du cortège l'après-midi. Pour rappel, les manifestants remonteront l'avenue Victor-Hugo et feront une première halte sur la place d'Armes où se fera une prise de parole.

Le cortège reprendra ensuite vers le boulevard d'Estourmel, puis le boulevard Belle Isle, la rue Saint-Cyrice, le boulevard Denys Puech, le boulevard Flaugergues et le boulevard Laromiguières. Il reviendra ensuite sur ses pas de la place d'Armes jusqu'à l'esplanade des Rutènes.