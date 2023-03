Permis de conduire : c'est quoi le dispositif RdvPermis qui a été élargi à 20 nouveaux départements ?

On liste les 20 nouveaux départements qui peuvent profiter des services d'inscription en ligne de RdvPermis depuis le 1er mars.

Le dispositif RdvPermis permet de prendre rendez-vous en ligne pour s'inscrire à l'examen pratique du permis de conduire. Au 1er mars 2023, il a été étendu à 20 nouveaux départements en France : les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne, le Territoire de Belfort, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse.

L'inscription en ligne peut maintenant se faire dans les 96 départements métropolitains ainsi qu'en outre-mer à Mayotte et à La Réunion.

Que permet le dispositif RdvPermis ?

RvdPermis est accessible pour les candidats qui passent par une auto-école, mais aussi pour les candidats libres. Le but de la création de ce dispositif était de "moderniser l'inscription à l'épreuve pratique du permis de conduire" et de "rétablir la juste place du statut de candidat libre", décrit le site de la Sécurité routière.

En tant que candidat libre, vous avez la possibilité de choisir le centre dans lequel passer l'examen, la date et le créneau horaire. Il faut pour cela déclarer l'identité d'un proche (non professionnel de l'éducation routière) qui devra vous accompagner le jour de l'examen. Il doit être titulaire du permis B. Il faudra également fournir un véhicule équipé de double commande, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les candidats qui passent par une auto-école, le dispositif RvdPermis permet de choisir le centre d'examen en fonction de votre planning, la date et le créneau horaire.

Le site a également une utilité pour les auto-écoles, car il permet de visualiser les places disponibles, effectuer les réservations pour les élèves, ou encore permuter deux candidats inscrits à l'examen la même semaine en cas d'imprévu.

Sanctions en cas d'absentéisme le jour de l'examen

Le dispositif a aussi été mis en place pour sanctionner les manquements des candidats, alors que les places pour l'examen valent de l'or selon les périodes. "Afin de limiter l'absentéisme aux seuls événements imprévisibles, toute place réservée et non utilisée entraînera un délai de 40 jours avant qu'une nouvelle réservation soit possible", renseigne le site du service-public.

En cas d'échec au permis, le délai pour retenter sa chance varie depuis l'arrivée de RvdPermis. "Plus le niveau aura été faible lors de l'examen, plus il faudra attendre", explique le service-public, qui veut "inciter les candidats à se présenter avec un bon niveau de préparation".