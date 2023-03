Réquista. Quand Malimo mélange couture et peinture

Depuis sa plus tendre enfance, Malimo a été baignée dans la couture. Sa maman adorait coudre, pour ses grandes tantes, dont une était petite main à Paris, chez les grands couturiers, il en était de même. Son oncle était tailleur, elle réalise que les bouts de tissus ont toujours fait partie de ses jeux de petite fille. Finalement, elle a toujours cousu et surtout aimé créer.

Depuis qu’elle est à la retraite, voilà deux ans, elle y consacre une bonne partie de son temps. Son petit espace créatif communique d’ailleurs avec l’atelier de Stéphanie, couturière à Réquista, et leurs échanges sont productifs. Au fil de ses rencontres, les choses ont évolué.

Broderie et peinture

C’est Eliane qui lui a permis de découvrir la broderie et qui a été, dit-elle, toujours de bons conseils.

Aujourd’hui, France l’initie à la peinture. Elle lui donne confiance, l’accompagne et la pousse vers une idée qui germait dans sa tête : mélanger broderie et peinture. Malimo avoue qu’elle adore cela et qu’elle y prend énormément de plaisir.

N’hésitez pas à pousser la porte de l’office de tourisme, où elle expose son travail jusqu’à la fin du mois.

Pour continuer à créer et s’améliorer dit-elle, elle attend vos remarques et conseils qui seront les bienvenus.