Réforme des retraites : cinq nouvelles manifestations déjà prévues en Aveyron ce mercredi après la grève du 7 mars

Au lendemain de la mobilisation de mardi 7 mars, cinq manifestations sont organisées en Aveyron dès mercredi contre la réforme des retraites.

La lutte contre la réforme des retraites pourrait rentrer dans une nouvelle phase à partir de mardi 7 mars 2023, où les principaux syndicats appellent à une grève reconductible. Dans la rue, les manifestations pourraient être très suivies.

Le rendez-vous est donné à 14 heures sur l'esplanade des Rutènes, à Rodez, pour une mobilisation unique en Aveyron. Le cortège devrait remonter dans le centre-ville par l'avenue Victor-Hugo et faire le tour des boulevards. L'intersyndicale aveyronnaise espère mobiliser encore plus que jeudi 19 janvier où ils étaient entre 11 000 et 12 500 personnes, ce qui était déjà un chiffre historique, et que samedi 11 février où ils étaient entre 8 000 selon la police et 22 500 pour les syndicats.

"Le 7 mars doit être une journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études, les transports...", insistent les syndicats aveyronnais par voie de communiqué.

Cinq nouvelles manifestations dès mercredi

La mobilisation du 7 mars n'est pas encore passée que la suite est déjà prévue pour mercredi 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cinq manifestations sont annoncées dans le département :

Rodez : 12 h 30 devant le CDIFF (Centre de Documentation et d'Informartion des Femmes et des Familles) pour "un pique-nique de lutte"

Millau : 9 h 30 devant Leclerc

Villefranche-de-Rouergue : 12 heures au Saint-Jean pour un "pique-nique de lutte"

Decazeville : 11 heures au jardin public, pour une "soupe au fromage de lutte"

Capdenac : 11 heures devant la mairie

