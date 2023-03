Rodez : bonne pêche pour le premier troc, qui a connu un franc succès

Ce rendez-vous inédit organisé au centre social du Monastère ce dimanche 5 mars par les sociétés de pêche de Rodez et Druelle ainsi qu'Aveyron Carpes carnassiers nature a connu un vif succès.

Le centre social était même trop exigu pour recevoir plus de 200 personnes à la première conférence sur la truite. Il faut dire que, actualité oblige, à quelques jours de l'ouverture, les pêcheurs étaient aux aguets.

Un simulateur

Outre des conférences pointues tout au long de la journée, cette animation a permis de s'initier par le biais d'un simulateur, de s'informer, d'échanger sur sa passion et sur le matériel nécessaire à sa concrétisation. Avec une hausse de 25% des produits (souvent en provenance du Japon), à cause de l'inflation, ce rendez-vous est tombé à pic pour les néophytes comme les pêcheurs assidus.

Des bonnes affaires et de la convivialité. "Le but est de proposer un événement convivial. Il y avait une vraie attente. La convivialité n'est pas qu'au bord de l'eau", a résumé Clément Jouvet, président de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA).

Au bord des lacs

Le déjeuner aux tripous a recueilli aussi une bonne fréquentation pour poursuivre ce moment de convivialité avant de se retrouver au bord des lacs et cours d'eau et d'espérer, l'année prochaine, pour la deuxième édition, une salle plus grande pour accueillir ces nombreux passionnés, avec plus de 25 000 adhérents en Aveyron.