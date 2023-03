Sainte-Juliette-sur-Viaur. Soirée réussie pour le comité de chasse du Piboul

Le comité de chasse du Piboul brille encore cette année concernant la participation à son repas annuel.

En effet la salle des fêtes était pleine à craquer pour cette soirée tant attendue par les locaux. Une belle occasion pour l’association de remercier les propriétaires et les habitants qui jouent le jeu avec eux toute au long de la saison sportive. Il est agréable de voir que même les plus jeunes habitants du village mettent la main à la pâte pour participer à l’organisation de ce moment festif et détendu qui régale les convives. Une ambiance bon enfant cassage de ventre garantie vivement l’an prochain.