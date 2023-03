Saint-Amans-des-Cots. Truyère Aventure au rendez-vous de son 6e "contest d’escalade"

Samedi 25 mars, le club d’escalade Truyère Aventure organise sa sixième édition du TA indoor, contest d’escalade de difficulté au gymnase de Saint-Amans-des-Côts, situé à Sangayrac, derrière le collège. Pour tous les participants, il s’agit de se "mettre la tête en l’air" sur un mur relooké pour l’occasion. Cette compétition amicale est ouverte à tous, quel que soit le niveau d’escalade pratiqué, membres du club et grimpeurs / grimpeuses de tout horizon. Il est possible de réserver sa place en s’inscrivant en ligne avant le 21 mars 2023 (5 euros) ou inscription le jour même sur place, mais sans garantie de place (10 euros).

Au programme de la journée

Le matin sera réservé aux enfants de 8 à 11 ans, de 9 heures à 10 heures : accueil. De 10 heures à midi : qualifications. À partir de 12 h 30 : finale. À 13 heures : remise des prix.

L’après-midi sera réservé aux adultes (12 – 15 ans et 16 ans et plus). De 13 heures à 14 heures : accueil. De 14 heures à 18 heures : qualifications. À partir de 18 h 30 : finales. Compétition de vitesse à partir de 19 h 30 suivi des podiums avec remises des récompenses. Chacun pourra également participer à des animations de cirque et de magie durant l’après-midi avec le cirque Valérian Laude, de 14 heures à 18 heures. La soirée se poursuivra autour d’un aligot-saucisse dès 19 heures, ouvert à tous sur réservation. Inscriptions et réservations : www.helloasso.com/associations/truyere-aventure. Plus d’informations : truyereaventure@aol.com