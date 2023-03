Onet-le-Château. À l’institut Métamorph’ose, les femmes sont à l’honneur

Pour cette Journée de la femme, le mot de Patricia est "Savourez l’instant et dégustez le présent..."

A l’institut Métamorph’ose, la facialiste et praticienne en authentique Covido (la seule du département) Patricia Loubière, a profité de la Journée de la femme, pour mettre en valeur ses clientes et les remercier de leur fidélité.

Pour que ce moment de partage et de bien-être soit unique, avec Cassandra, sa stagiaire, étudiante en esthétique à l’école Edith Tagnon en Belgique, elle a invité Léonie créatrice de bijoux "Studio LM Créations" en argile polymère (entendez en pâte fimo), mais aussi titulaire d’un master en architecture d’intérieur et Muriel, photographe professionnelle depuis plus de 25 ans (dont le studio est sur Albi) et spécialiste du portrait "Avec Muriel, nous avons la même sensibilité, pour nous la femme, même en traversant les années est toujours sublime et avec son œil photographique, elle les magnifie. Avec Léonie, c’est se donner le droit de se mettre en valeur avec ses bijoux, c’était aussi l’occasion de créer du lien entre elles : quel que soit son âge, permettre à la femme de s’exposer, souvent même pour la première fois et surtout s’autoriser à penser et à s’occuper de soi, ne serait-ce que quelque minutes…".

C’est exactement ce qui se passe dans les séances de Covido, ce massage particulier embellit leur visage, les détend tant à l’extérieur qu’à l’intérieur et c’était pour Patricia, important de voir cette transformation à travers la photo, ce que toutes ont accepté, à l’instar de Nicole " J’ai 62 ans et j’ai découvert le Covido et donc Patricia il y a un an, à un moment de ma vie qui était un peu compliqué pour moi. J’ai trouvé ce qu’il me fallait : un moment de détente lié à un soin régulier, mon visage est plus délassé, a un autre éclat, les tensions s’estompent aussi à l’intérieur, on se sent bien. Patricia est naturelle, empathique, à l’écoute, on a une sensation de bien-être rien qu’à son contact. Sa démarche par rapport à la Journée de la femme ne m’a pas étonnée et je me suis laissée embarquer sans problème, cela est vraiment une belle journée…".

Cette belle rencontre se traduira par une galerie de portraits unique, transcendée par les réactions de chacune (à découvrir sur site et sur les réseaux), comme un pied de nez à tous ceux qui prônent l’éternelle jeunesse et les canons de beauté, pour une Journée de la femme que ces dames ne sont pas près d’oublier…