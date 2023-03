Affaire Leslie et Kévin : corps identifiés, cause des décès, analyse ADN... Les dernières révélations du procureur

Les corps retrouvés ce week-end sont bien ceux de Leslie et Kévin, disparus depuis trois mois.

Le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, a confirmé ce mardi 7 mars 2023 que les corps retrouvés ce week-end en Charente-Maritime seraient ceux de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, le jeune couple originaire des Deux-Sèvres disparu depuis trois mois.

Des "tatouages caractéristiques" ont permis d'arriver à cette conclusion, mais une analyse ADN est encore attendue pour une identification formelle.

Tués par des "coups portés avec un objet contendant"

Le couple a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 à Prahecq, un village de 2 000 habitants situé près de Niort. De très longues semaines d'enquête ont permis l'arrestation de trois hommes, qui ont été mis en examen et écroués. Deux suspect âgés de 22 et 23 ans sont accusés d'assassinat, le troisième est poursuivi pour "enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire". Le procureur a déclaré que 120 auditions avaient été menées dans le cadre de l'enquête.

Selon les premiers constats, Leslie et Kévin auraient été tués par des "coups portés avec un objet contendant". Ils n'auraient pas subi d'agression sexuelle, leur corps ont été retrouvés habillés.

Le mobile de cet assassinat n'est pas encore connu. Les premières hypothèses penchent vers un conflit amoureux ou un lien avec le trafic de stupéfiants dans lequel était tombé Kévin et l'un des suspects écroués.