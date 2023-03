Athlétisme : deux médailles en championnat de France et d’Occitanie pour les Stadistes ruthénois

Dimanche 4 et 5 mars, des licenciés du Stade Rodez athlétisme étaient à Miramas et Tarbes pour des compétitions en salle. Et Emilie Augé et Lenny Dorla-Lair ont ramené chacun une médaille d'argent.

Ce dernier week-end des 4 et 5 mars a encore été très animé pour les sociétaires du Stade Rodez athlétisme. Certains étaient en lice au championnat de France masters à Miramas (Bouches-du-Rhône), alors que d’autres concourraient au championnat d’Occitanie minimes à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Deux épreuves en salle qui ont vu les Ruthénois ramener deux médailles d’argent. A Miramas, Émilie Augé s’est classée à la 4e place sur le 3 000 mètres marche avec l’excellent temps de 16’35’’06. Elle est venue au travers du jeu des catégories masters prendre une médaille d’argent, qui est la première distinction nationale pour la section locale de Luc-Primaube athlétisme. Un second athlète du SRA était présent : Norbert Moitrieux qui s’est classé 6e sur le 1500 mètres en 5’16’’35 et 12e sur le 400 mètres en 71’’97. Ces performances sont également les nouvelles références dans les bilans départementaux en catégorie F40 et M60. Pendant ce temps, dans la salle de Tarbes, les cinq qualifiés minimes du club se sont appliqués à répéter les gestes appris lors des entraînements. Lenny Dorla-Lair s’est particulièrement mis en évidence en obtenant une belle 2e place sur le 50 mètres dans le temps de 6’’71, après avoir réussi 6’’70 en série. Il a, part ailleurs, pris la 7e place en longueur, avec 5,23 mètres et la 9e au triple saut avec 10,36 mètres. Ses coéquipiers Antoine Lopez de Thoisy et Timéo Dellac ont réalisé : 6’’96 sur 50 mètres, 8’’80 sur le 50 mètres haies et 4,79 mètres en longueur (14e place) pour le premier, et 9’’06 sur le 50 mètres haies, 1,48 mètre en hauteur (9e place) et 8,25 mètres au poids (13e place). Chez les filles, Mathilde Serin s’est classée 15e au triple saut avec 8,11 mètres et Nahia Chabert, 18e avec 7,95 mètres dans cette même épreuve.