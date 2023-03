Aveyron : depuis 30 ans, Pierre Prévost peuple le Causse avec ses créatures fantastiques

On vous présente les créations de Pierre Prévost qu'il confectionne depuis maintenant une trentaine d'années.

Pour vous rendre au lieu-dit Combarel, nul besoin de GPS… Ce sont les habitants qui vous montrent le chemin ! Et ils sont pléthore, se pliant en quatre pour vous guider, la mine aguichante ou franchement canaille. Contorsions individuelles ou réunions au sommet, affichant dans ce bout du monde minéral et végétal une densité nulle part égalée dans le village : 300 âmes au km2 !

Il y a plus de 30 ans déjà, Pierre Prévost a eu l’idée de modeler un bestiaire enchanté pour repeupler ce coin de Causse alangui à l’orée de Léonard. Loin du microcosme des marchands de l’art et des musées qu’il abhorre, le sculpteur a voulu créer l’évènement permanent : "Des créatures faites d’objets du quotidien pour des gens du quotidien, des ferrailles de rebus qui parlent au randonneur aussi bien qu’au paysan" s’amuse le facétieux personnage amoureux d’une ruralité dont il se revendique, lui, l’ancien élève des Arts Appliqués qui fut designer d’intérieur du côté du Louvre.

On le dit sculpteur de plaisanteries, lui se consent "anartiste". Artiste évidemment, anarchiste par-dessus tout, et poète se jouant des mots tout autant que des lessiveuses, couvercles, poêles à frire. Au gré de son inspiration, les matériaux s’assemblent avec bonheur : ici, c’est une petite moue désabusée qui naît du seul pincement de capsule ; là, c’est un trait de fourchette qui affûte le regard… Mais l’émotion court partout dans les fourrés, du personnage au promeneur et du promeneur au personnage.

Dans le bain avec Arte

À tel point que Philippe Roussilhe, directeur de photographie et chef opérateur pour Arte, lui a consacré un documentaire en 2021 sous le titre "Épouvantails". Dans le film, le réalisateur nous entraîne "dans l’univers de Pierre Prévost, un univers peuplé d’êtres rigolos, joyeux, fantasques et fantastiques juste le temps d’une ballade artistique, poétique, pleine de couleurs et d’espièglerie."

Déjà projeté à Gramat et Capdenac, le film de 60 mn, produit par Bianca Film avec le soutien de la région Occitanie, sera à l’affiche le 2 avril prochain, 14 h 30, à la salle des fêtes de Goutrens.