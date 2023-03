Cross-country : une vingtaine de coureurs ruthénois vont se mesurer à l'élite nationale

Une importante délégation du Stade Rodez athlétisme sera à Carhaix (Finistère) samedi 11 et dimanche 12 mars pour le championnat de France de cross-country.

Relancé il y a peu, le demi-fond ruthénois est bien en jambes. Notamment grâce à la solide implication du duo œuvrant sur Vabre, Benoît Dunet et Adrien Brayet, ajouté aux intervenants dans les sections locales à l’image d’Hélian Cavalié sur Luc-la-Primaube. Sans oublier ceux qui donnent en arrière, le constat fait par les dirigeants est bel et bien positif.

Au terme de la dernière journée, Rodez comptait huit équipes classées sur un total possible de onze, car les benjamines et les benjamins ont eux évolué en équipe départementale. Dans la foulée, l’analyse des résultats permet de saluer la bonne moisson faite à Cap Découverte avec des Ruthénois en forme. Et à cette occasion, ils étaient 23 à avoir validé leur billet pour les championnats de France, tout en ajoutant les huit relayeurs qui se sont qualifiés en novembre.

Un coup de chapeau au demi-fond sang et or qui constituera une grosse délégation, avec pourquoi pas une sélection en équipe de Ligue en minimes filles en plus, pour le déplacement en terres bretonnes, à Carhaix (Finistère) samedi 11 et dimanche 12 mars.

Rodez retrouve sa place dans la hiérarchie régionale

Le millésime 2023 restera, quoi qu’il en soit, une bonne cuvée pour le cross-country ruthénois. En effet, au travers des 13 épreuves du programme et parmi plus de 1 000 participants classés, les représentants du Stade Rodez athlétisme et des sections locales auront bien utilisé leurs munitions.

Avec trois équipes de qualifiées, masters masculins, cadets et juniors filles, auxquelles il faut ajouter les cinq qualifications individuelles pour Gwladys Bouzat (cadette), Léna Lacomme (espoir) Timothé Bousquet (junior), Loan Arguel et Nabi Yari (seniors), plus les relais, Rodez retrouve sa place dans la hiérarchie du demi-fond régional.

Si ce groupe a pris le temps de récupérer de l’enchaînement de compétitions, le travail a vite repris le dessus avec en ligne de mire la fin de saison de cross, les épreuves sur route qui se profilent à l’horizon, dont le 10 km des Berges de l’Aveyron dimanche 12 mars et le début d’une saison sur piste qui devrait apporter des confirmations.