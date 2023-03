Le Nayrac. Des projets et un nouveau bureau pour le Foyer rural

Le Foyer Rural avait convoqué ses adhérents pour une réunion en ce début mars. À l’ordre du jour, le programme de la fête de la Saint-Etienne, le bilan et le projet de la section cinéma et le pourvoi du poste de secrétaire que Gisèle Anglade souhaitait quitter après plus de quinze ans passés au service de l’association. Elle a été remerciée pour son investissement.

La fête de la Saint-Etienne aura lieu les 5 et 6 août prochains. Les animations débuteront par un apéro concert le samedi avec les groupes "LOL" et "Money Jungle".

Le dimanche, les tripous, le vin d’honneur restent au programme, de même que le Beach rugby, les jeux en bois, la tombola… La question se pose pour le repas du dimanche soir qui ne réunit que peu de personnes ces derniers temps.

Des idées avaient été émises pour un marché de pays mais cela ne peut se faire faute de producteurs disponibles. Il est donc envisagé une Paëlla à l’espace Costes préparée et servie par un traiteur des environs. La soirée sera animée par le groupe musical" Les Duganels".

La section Cinéma a été présentée par son responsable Dominique Mestdagh. Le bilan 2022-2023 est positif avec près de 800 participants aux séances mensuelles (de juillet à février) D’ici à la fin de la saison, le millier devrait être atteint ! Un temps fort est attendu le 1er avril avec la projection de courts métrages réalisé par des femmes dont la nayracoise Sarah Vernhes. Le projet de reconduire la programmation cinématographique en 2023-2024 est à l’étude. Des recherches de financements sont en cours.

Le nouveau bureau est ainsi constitué : Éric Orsal, président, Guillaume Frayssou, coprésident, Cathy Bertuol et Dominique Mestdagh, trésoriers, Catherine Laurens et Christiane Brégou, secrétaires, aidées par Antoine Tufféry.

La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié.