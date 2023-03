Ce mardi 7 mars marque en France, l'acte VI de la manifestation contre le projet de réforme des retraites en France, la septième à Rodez.

Ce qu'il faut retenir Une 6e journée de mobilisation très suivie



De fortes perturbations dans les transports et les raffineries



Le mouvement se durcit avec des appels à la grève reconductible

Les organisations syndicales ont promis de bloquer le pays ce mardi 7 mars à l'occasion de la sixième journée de manifestation et de grève contre la réforme des retraites. Plusieurs manifestations sont d'ores et déjà annoncées pour poursuivre le mouvement.

Rodez : l'intersyndicale a pris la parole sur le parvis de la cathédrale

"Le gouvernement continue à faire la sourde oreille face à des manifestations historiques. C'est pour cela que nous avons décidé de durcir le ton (...)"

#grevedu7mars Les organisations syndicales ont pris la parole parlant d’une « manifestation historique » contre la #reformedesretraites pic.twitter.com/nlzcmwV7Q6 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 7, 2023

483 000 manifestants en France, selon les premiers chiffres

D'après Le Figaro, qui se base sur les chiffres donnés par les préfectures, on comptait 483 000 manifestants en France à 14 h 30, contre 460 000 le 31 janvier. "Ce chiffre traduit une hausse de 5 % de manifestants dans les rues de l'Hexagone", commentent nos confrères.

Audrey, 40 ans : "C'est important d'être là en pensant à tous les métiers pénibles"

"C'est important pour tous les travailleurs qui ont des métiers pénibles. Personnellement, j'ai commencé à travailler tard et je sais que je vais devoir travailler plus longtemps (...) Notre système de retraites, il n'est pas finançable aujourd'hui, car on ne taxe pas les bonnes personnes (...)

Philippe, 58 ans : "Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s'entête"

"C'est très inquiétant pour la démocratie, c'est ce qui me préoccupe. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, jusqu'à ce que l'on soit entendu (...)"

Michel, 64 ans : "Etre présent pour les générations futures"

"Après avoir travaillé une longue carrière, il est inacceptable de travailler encore à 64 ans alors qu'il y a un grand nombre de chômeurs, de sans-abri, et des jeunes étudiants qui vivent de façon lamentable. C'est important d'être présent à la fois pour les générations futures mais aussi pour certains acquis que les anciens ont dus, parfois, arracher..."

Un florilège de pancartes

Une fois de plus, les manifestants ne manquent pas d'imagination.

#grevedu7mars Des pancartes avec des messages toujours aussi explicites pour rejeter la #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/4vyCA83OH0 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 7, 2023

25 000 manifestants selon les manifestants, 14 500 selon les syndicats

Les premiers chiffres font état de chiffres records en Aveyron depuis le début de la mobilisation le 19 janvier dernier contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement.

À Rodez, L’intersyndicale annonce un « chiffre record » de mobilisation avec 25.000 personnes. pic.twitter.com/qkpdAi8Ank — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 7, 2023

Une marée de parapluies

Une pluie de… parapluies à Rodez contre la réforme des retraites. Impossible de dire si le record de la mobilisation est atteint. pic.twitter.com/yaMee6fZqn — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 7, 2023

C'est parti pour le septième acte de la mobilisation à Rodez

C'est sous la pluie que les manifestants ont quitté l'esplanade des Rutènes mais la détermination à faire reculer le gouvernement, elle, est bien là.

À Rodez, le cortège prêt à s'élancer

À Rodez, le cortège s’apprête à s’élancer sous une forte pluie. Et on commence à compter… les parapluies ! pic.twitter.com/AOox8GkSX3 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 7, 2023

"Mobilisation historique selon la CGT"

"C'est la plus grande mobilisation depuis le début du conflit", a déclaré dans le cortège parisien le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. "Ce qui nous remonte pour l'instant, c'est mieux que le 31", a renchéri son confrère de la CFDT, Laurent Berger, en référence à la journée du 31 janvier qui avait mis quelque 1,3 million de personnes dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur.

Philippe Martinez: "Ça va être la plus grande journée de mobilisation depuis le début" du mouvement contre la réforme des retraites pic.twitter.com/uqqVTH1Ry3 — BFMTV (@BFMTV) March 7, 2023

Selon la CFDT, quelque "320 points de rassemblements" étaient prévus y compris "dans des endroits où il y en a jamais eu" avec des défilés annoncés de Paris à Marseille en passant par Nice, Montpellier, Nantes et de plus petites villes comme St-Lo (Manche), Valenciennes (Nord) et Calais (Pas-de-Calais). "Les gens en ont marre, ils sont épuisés, ils voient autour d'eux plein de collègues qui n'arrivent pas à l'âge légal de retraite actuel, donc comment espérer qu'ils aillent jusqu'à 64 ? Nous, c'est 64 et nos enfants ce sera quel âge, 66 ?", a confié à Reuters Jessica Trocme, 41 ans, déléguée syndicale dans un supermarché Lidl à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Le report de l'âge légal débattu au sénat

Jusqu'à présent, le gouvernement a fait profil bas face à la contestation, laissant l'examen du projet de cette réforme se dérouler au Parlement, où les sénateurs débattent jusqu'à dimanche. Les élus de la chambre haute, où la droite est majoritaire, espèrent examiner, et peut-être voter, ce mardi sur l'article 7 de la réforme - qui en compte 20 - relatif au report de 62 à 64 ans de l'âge légal de la retraite. Cette mesure phare est rejetée par une large majorité de Français, selon tous les sondages d'opinion.

L'intersyndicale rejette la responsabilité du blocage sur le gouvernement et l'absence de réaction de celui-ci face à la contestation. "On ne peut pas avoir ce silence maintenant qui dure depuis deux mois", a déploré lundi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, qui préfère des actions ponctuelles aux grèves reconductibles défendues par la CGT et FO. "L'objectif est que le gouvernement retire son projet de réforme. Point final", a dit sur Franceinfo le leader de la CGT, Philippe Martinez.

"La responsabilité [des blocages], elle incombe uniquement au gouvernement." L'intersyndicale devait se réunir en fin de journée pour décider des suites à donner au mouvement. Face à la contestation, l'argument de la survie financière du système de retraites reste le mot d'ordre du gouvernement. "J'entends que peu de Français aient envie de travailler deux ans de plus mais c'est une nécessité pour préserver notre système de retraites", a plaidé lundi soir la Première ministre Elisabeth Borne sur France 5.

Le parcours des manifestants à Rodez

Le cortège partira à 14 h de l'esplanade des Rutènes. Il empruntera l'avenue Victor-Hugo pour s'arrêter sur la place d'Armes, où une prise de parole sera effectuée. Ensuite, direction le boulevard d'Estourmel, le boulevard Belle-Isle, la rue Saint-Cyrice, avant de s'engager sur le boulevard Denys-Puech, le boulevard Flaugergues et le boulevard Laromiguière.

Le parcours emprunté par les manifestants ce mardi 7 mars après-midi à Rodez

Le défilé ralliera ensuite la place d'Armes en passant par les boulevards Gally et Gambetta. Le cortège terminera enfin sa course sur l'esplanade des Rutènes, après avoir traversé l'avenue Victor Hugo.

SNCF: 39 % de grévistes à midi

Comme le rapportent nos confrères de BFMTV, "le taux de grévistes mardi à midi à la SNCF atteignait 39 % selon une source syndicale" qui s'est exprimée à l'AFP, "soit moins que le 19 janvier (46,3%), première journée de mobilisation contre la réforme des retraites".

En revanche, la participation dépasse les mobilisations des autres journées et notamment celle du 31 janvier qui avait enregistré 36,5 % de grévistes. On compte notamment 76 % de grévistes chez les conducteurs et 55 % chez les contrôleurs.

Routiers, enseignants, éboueurs

Les expéditions sur les sites de TotalEnergies étaient stoppées mardi, sans entraîner dans l'immédiat de problèmes à la pompe, a indiqué un porte-parole du groupe pétrolier. "Nos actions vont faire que, très rapidement, de très grosses difficultés d'approvisionnement vont être rencontrées", a toutefois prévenu Lionel Ardiol, élu CGT chez ExxonMobil sur le site de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) alors que plusieurs raffineries en France ont entamé une grève reconductible.

Dès vendredi, la CGT Mines et Energie (FNME-CGT) avaient entamé une grève reconductible, suivie dimanche par la Fédération nationale des transports et de la logistique (FNTL) qui a appelé les routiers à se mettre en grève "pour une durée illimitée". À la SNCF et à la RATP, le trafic était "très perturbé" mardi, avec un TGV et TER sur cinq annoncés, et le mouvement devrait se poursuivre mercredi, les syndicats des deux entreprises ayant aussi appelé à reconduire la grève.

Le 7 mars le 8 mars et après …organisons les arrêts de travail pic.twitter.com/QD3RHlAbHz — La CGT (@lacgtcommunique) March 4, 2023

Le trafic aérien dans les aéroports parisiens devait être réduit mardi et mercredi de 20 % à 30 %. Dans l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir à la mi-journée que le taux de grévistes chez les enseignants, tous niveaux confondus, était de 32,71%.

Les syndicats ont appelé à une mobilisation mercredi 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ces dernières étant considérées comme les plus affectées par la réforme, selon les détracteurs du texte. Grève aussi chez les éboueurs, notamment à Paris où les services de nettoyage et de collecte des déchets étaient "très perturbés", selon l'adjointe à la maire Colombe Brossel.

Les expéditions de carburants bloquées

La contestation contre la réforme des retraites est particulièrement bien suivie dans les raffineries ce mardi 7 mars. La CGT-Chimie annonce que les expéditions de carburants sont bloquées à la sortie de "toutes les raffineries" ce que confirme la direction de TotalEnergies.

Arrêt des expéditions de carburant pour les deux raffineries Esso, plusieurs unités de production chimique en cours d'arrêt #grevedu7mars pic.twitter.com/jyMkse5lWK — cgt exxonmobil (@cgtexxonmobil) March 7, 2023

L'entrée d'Enedis bloquée à Rodez

Le site d'Enedis de Saint-Felix à Rodez est bloqué ce mardi midi.

Les salariés bloquent l'entrée du site Enedis à Saint-Felix. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

L'intersyndicale se réunira à 19 h

L'intersyndicale se réunira ce soir à 19 h "dans les locaux de Force Ouvrière, en présence de tous les dirigeants des organisations syndicales" pour décider de la suite du mouvement.

7 mars : à Rodez et Millau, les postiers en grève

Avant le départ du cortège ce mardi à 14 h, place des Rutènes à Rodez, les postiers tiennent des piquets de grève dans le département. Ainsi, depuis ce mardi matin, les établissements de Millau et de Rodez sont bloqués. À chaque endroit, une vingtaine de manifestants, aux couleurs des principaux syndicats, ont arrêté de travailler avant de rejoindre la mobilisation départementale. Et gonfler les rangs du cortège.

Les postiers à l'arrêt à Rodez ce mardi matin avant la manifestation de cet après-midi. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

32,71 % d'enseignants grévistes tous niveaux confondus selon l'Education nationale

Le ministère de l'Éducation nationale annonce 32,71 % de grévistes parmi les enseignants ce mardi 7 mars. Ce chiffre était de 38,5 % le 19 janvier et de 25,92 % le 31 janvier.

60 % de grévistes dans les collèges et lycées selon le syndicat Snes-FSU

Le Snes-FSU, syndicat majoritaire du secondaire, annonce que le nombre de grévistes dans les collèges et les lycées se montent à 60 %.

En Aveyron, dix bus attendus

Ce mardi 7 mars, un seul et unique rassemblement est prévu à Rodez. La manifestation est prévue à 14 h. Selon les informations fournies par la CGT, dix bus vont converger vers le Piton.

Pas de bus entre 13 h 30 et 17 h

Entre 13 h 30 et 17 h, le réseau Agglobus sera arrêté à Rodez. Un rassemblement est prévu à partir de 14 h sur l'esplanade des Rutènes à Rodez, une mobilisation départementale qui s'annonce très suivie, pour s'opposer au projet de réforme des retraites. Le cortège va remonter l'avenue Victor-Hugo et faire le tour des boulevards du centre-ville.

La circulation de bus sera fortement perturbée. Agglobus annonce que son réseau sera arrêté entre 13 h 30 et 17 h. De plus, les lignes L et Soir seront supprimés pour toute la journée.

Une seule manifestation à Rodez

Si vous décidez de prendre la voiture, mieux vaut se déplacer le matin ou bien éviter le tracé du cortège l'après-midi. Pour rappel, les manifestants remonteront l'avenue Victor-Hugo et feront une première halte sur la place d'Armes où se fera une prise de parole.

Le cortège reprendra ensuite vers le boulevard d'Estourmel, puis le boulevard Belle Isle, la rue Saint-Cyrice, le boulevard Denys Puech, le boulevard Flaugergues et le boulevard Laromiguières. Il reviendra ensuite sur ses pas de la place d'Armes jusqu'à l'esplanade des Rutènes.

Opération escargot ce matin

Une opération escargot, mise en place par les routiers, a perturbé la circulation dans l'agglomération de la préfecture aveyronnaise et aux abords des principales villes.

La stratégie adoptée de rouler très lentement dans les ronds-points permet ainsi de ne pas bloquer la circulation mais de l'impacter fortement.

Rodez, Decazeville et Villefranche-de-Rouergue sont parmi les villes concernées.

Dans l'agglomération ruthénoise, les circulations en direction ou en provenance de Montpellier, Toulouse (N 88), Villefranche-de-Rouergue (D 994) ou Decazeville (D 840) sont touchées sur plusieurs kilomètres.