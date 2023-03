Druelle Balsac. Encore un week-end favorable pour les footballeurs

Les seniors 1 en championnat R3 recevaient au Bouldou Négrepelisse-Montricoux. Les Druellois ouvrent le score dès la deuxième minute par Yoan Combes. Les joueurs de Laurent Poujol dominent les débats mais il faut attendre la 43e pour voir Larbi Ghilem doubler la mise. Mi-temps 2 à 0. En deuxième période, les locaux ont le monopole du ballon et par le même Ghilem à la 65e et Kacem Dani à la 85e assurent le résultat même si les Tarn-et-Garonnais réduisent le score à la 87e. Victoire finale 4 à 1 et une place de dauphin à la clé. Les seniors 2 en D1 prenaient la suite avec la réception d’Ouest Aveyron Foot. Les deux équipes ne lâchent rien et se battent sur tous les ballons pour atteindre la mi-temps sur un score logique de 0 à 0. Les visiteurs trouvent la faille à la 50e mais sur penalty Bilal Arif permet aux Druellois de revenir au score. Avec un but dans la minute qui suit, les visiteurs mettent la pression sur le match. Les "orange et noir", qui donnent tout, obtiennent un nouveau penalty à la 90e transformé par le même Arif. Score final 2 à 2.

Les seniors féminines en R1 se rendaient à Montauban affronter une équipe réserve dans le top 4. Dès l’entame de match, les Druelloises dominent les débats mais ne concluent pas les 3 ou 4 occasions qu’elles se procurent, et sur un ballon mal dégagé, elles concèdent l’ouverture du score. Coralie Austry remettra les deux équipes à égalité. Cette même Coralie donnera même l’avantage aux Druelloises 1 à 2 mais les locales, qui ne veulent rien céder, marquent en fin de match. Score final 2 à 2 et des regrets pour les "orange et noire" au vu de leur prestation.