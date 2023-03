Rignac. Juliette de Montvallon expose ses œuvres à la médiathèque

En présence de Jean-Louis Bessière et de Michel Bastide, les maires de Belcastel et Bournazel les deux communes touristiques du Pays rignacois, sollicitée par l’artiste local Gérard Marty, la conseillère départementale Graziella Pierini a ouvert le vernissage de l’exposition de Juliette de Montvallon. Après les mots de bienvenue auprès du public, la conseillère a porté un jugement sur le travail de l’artiste : "Beaucoup de finesse, de sensibilité, de travail sur le bleu avec des ajouts à l’encre". L’artiste s’est présentée : "Je suis graphiste et illustratrice freelance basé à La Salvetat-Peyralès. Je peux proposer des styles différents et m’adapter à vos envies. J’utilise aussi bien les outils informatiques que traditionnels. Je suis à l’écoute, créative et réactive". Quant à Gérard Marty, il a relevé "un travail coloré et dynamique porteur de messages engagés ancrés dans le vivant".

À voir à la médiathèque jusqu’au 29 avril le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30, le mercredi en continu de 9 heures à 17 h 30, le samedi de 9 heures à 12 h 30. Renseignements au 05 65 80 26 02.