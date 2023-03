Espalion. Le collège Denayrouze dévoile tous ses atouts

Les portes ouvertes du collège Louis-Denayrouze se dérouleront samedi 11 mars de 9 heures à midi.

Les familles seront accueillies par la Principale Claudine Iacovo et l’ensemble des personnels autour d’une collation au réfectoire.

Les visiteurs seront ensuite répartis en plusieurs groupes pour une visite guidée de l’établissement et pourront rencontrer les professeurs. Ils découvriront les salles de sciences, les laboratoires, les salles informatiques et de technologie, le centre d’information et de documentation, les salles d’arts plastiques et de musique. De plus ils auront l’occasion de voir fonctionner les imprimantes 3D, d’observer les projets technologiques innovants présentés et primés les années antérieures. Différentes expositions et travaux d’élèves seront présentés aux familles.

Les professeurs et autres personnels répondront aux questions concernant les options, les langues vivantes, les pratiques culturelles et sportives, les projets pédagogiques, la vie au collège, les dispositifs de réussite. La visite permettra également de découvrir les différents services administratifs, médico-sociaux, la vie scolaire, le foyer des élèves et l’internat.

Ainsi les visiteurs pourront visualiser les moyens mis en œuvre pour préparer l’avenir des élèves et pérenniser les très bons résultats obtenus par le collège aussi bien au niveau de la réussite au Diplôme National du Brevet que dans le cadre de l’orientation post 3e. Les personnels de l’établissement seront heureux de vous recevoir ce samedi 11 mars de 9 heures à midi.