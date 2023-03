Réquista. Le conseil municipal des jeunes vient en aide aux oiseaux

En ville et à la campagne, les sites de nidification (cavités dans les arbres, trous et fentes dans les édifices ou dans les vieux murets, buissons épais, etc.) utilisables par les oiseaux deviennent rares, limitant ainsi la reproduction de nombreuses espèces.

Prochaine étape dans les arbres

Dès le printemps, quand mars arrive les oiseaux sont à la recherche des sites de nidification. Afin d’aider les oiseaux, le vendredi 3 mars, les jeunes du conseil municipal ont fabriqué des nichoirs avec l’aide de Monsieur Olivier menuisier de Combradet qui leur a donné des conseils.

Treize jeunes se sont retrouvés dans l’atelier loisirs créatifs de Martine accompagnés par Philippe Antoine afin de monter des nichoirs du type le plus fréquent en forme de boîtes à lettres.

Ce type de nichoir est valable pour un grand nombre d’oiseaux, il suffit de les réaliser de différentes tailles. Les jeunes ont vissé les planchettes prés découpées, les ont peintes, ou colorées avec du brou de noix pour rester naturelles. Le toit des nichoirs est amovible pour en faciliter le nettoyage automnal.

La prochaine étape sera d’aller les poser sur les arbres de la Plaine des sports qui ont déjà été repérés.