Manifestations du 7 mars : secteurs en grève, blocages des routes, écoles fermées... A quoi s'attendre ce mardi ?

Les syndicats entendent "mettre la France à l'arrêt" pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites.

L'opposition au projet de réforme des retraites monte d'un cran ce mardi 7 mars 2023. A l'appel des principaux syndicats, l'objectif est de "mettre la France à l'arrêt" quand plusieurs secteurs entament une grève reconductible.

Certains ont commencé plus tôt que prévu. Dès vendredi, la CGT Mines et Energie avait annoncé un début de grève parmi les agents d'EDF des centrales nucléaires, entraînant des baisses de production d'électricité. Depuis dimanche soir, ce sont les chauffeurs routiers qui se font entendre en bloquant plusieurs plateformes logistiques et des zones industrielles, principalement en région parisienne et le nord de la France.

D'autres barrages filtrants mais aussi des opérations escargots pourraient être menés mardi 7 et mercredi 8 mars aux abords des grandes métropoles, alors plusieurs syndicats ont appelé à reconduire le mouvement (CGT, CFDT, CFTC et CFE-CGC).

Galère dans les transports jusqu'à jeudi

Il n'est pas conseillé d'emprunter les transports, des perturbations sont prévues au moins jusqu'à mercredi 8 mars. La SNCF annonce la circulation d'un TGV sur cinq, et d'un TER sur cinq.

Aucun Intercité de jour ne sera sur les rails (à l'exception d'un aller-retour entre Paris et Brive, deux allers et retours entre Paris et Clermont-Ferrand et un trafic normal de Toulouse à Hendaye). Les Intercités de nuit resteront en gare les nuits de lundi-mardi et mardi-mercredi.

En région parisienne, de grosses galères sont à prévoir dans les transports :

RER A : 1 train sur 3

RER B : 1 train sur 3 Interconnexion suspendue en gare de Paris Nord, changement de train en gare de Paris Nord.

RER C : 1 trains sur 5 aucune circulation entre Paris Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche.

RER D : 1 train sur 5 interconnexion suspendue entre Châtelet-les Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares.

RER E : 1 trains sur 10 aucune circulation entre Haussmann St Lazare et Pantin.

Ligne H : 1 train sur 3

Ligne J : 1 trains sur 5

Ligne K : 1 train sur 3

Ligne L : 1 trains sur 5

Ligne N : 1 train sur 5

Ligne P : 1 trains sur 10 aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins.

Ligne R : 1 train sur 5

Ligne U : 1 train sur 3

T4 : trafic normal

T11 : trafic normal

T13 : trafic normal

Dans les grandes métropoles, les services de métro et de tramway pourraient également être impactés.

20 à 30 % des avions restent au sol

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies d'annuler 20 % des vols de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et 30 % des vols sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. Cela vaut pour mardi 7 et mercredi 8 mars.

Pour les vols qui ne seraient pas annulés, "des perturbations et des retards" sont quand même à prévoir.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 7 et 8 mars 2023. pic.twitter.com/ReVOBPHKqd — Direction générale de l'aviation civile \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@DGAC) March 2, 2023

Mouvement très suivi dans les écoles

Le SNUipp-Paris, syndicat majoritaire dans l'enseignement du premier degré, a annoncé 60 % de grévistes ce mardi, impliquant la fermeture de 120 écoles en région parisienne. La mobilisation risque d'être très suivi parmi les enseignants et le personnel de l'éducation partout en France. Ils avaient jusqu'à samedi soir pour se déclarer grévistes, les parents d'élèves ont normalement été prévenus de l'absence des professeurs de leurs enfants.

Des perturbations sont à prévoir aussi dans les crèches. Mais aussi dans les collèges, lycées et universités qui pourraient être sujets à des blocages de la part des étudiants.

"Semaine noire" dans l'énergie

En commençant une grève surprise dès vendredi 3 mars, la CGT Mines et Energie a parlé d'une "semaine noire" à venir dans les secteurs de l'énergie.

Dans les raffineries, un appel est lancé par la CGT pour lancer une grève reconductible pour "bloquer l'ensemble de l'économie". Les arrêts pourraient se faire au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Les raffineries elles-même pourraient être interrompues si le mouvement s'éternise sur plusieurs jours.

Grève reconductible chez les éboueurs ?

La CGT appelle à une grève reconductible des éboueurs ainsi que de la filière des déchets. Cela concerne aussi bien les services publics que privés. Pour l'instant, les autres syndicats ne se prononcent pas sur la mobilisation.

Les sociétés privées en grève

Bien des secteurs privés de l'aéronautique et de l'automobile pourraient se mettre en grève ce mardi. Des appels ont été lancés dans les entreprises d'Airbus, de Thales, Valeo, Stellantis, ArcelorMittal, Fotvia, Safran ou encore Renault.