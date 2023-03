Neige-verglas : 9 départements placés en vigilance ce mardi par Météo France, dont un en Occitanie

Sept départements sont en vigilance jaune et deux en vigilance orange à la neige ce mercredi.

Dès minuit, sept départements seront placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France mercredi 8 mars 2023. En plus de la Lozère, les territoires concernés se situent dans le nord de la France : Somme, Aisne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Deux départements du nord sont également en vigilance orange à la neige : le Pas-de-Calais et le Nord.

Neuf départements en vigilance neige-verglas. Capture - Météo France

"Les quantités de neige pourront être assez hétérogènes, parfois 2 à 5 cm et parfois plus de 10 cm", indique Météo France. Pour la suite, "la probabilité d'un nouvel épisode neigeux dans la nuit de mercredi à jeudi semble s'amenuiser. À confirmer tout de même lors des prochains bulletins".

51 vigilances jaunes pour vent violent

Au total, 64 départements sont en vigilance jaune mais 51 d'entre eux sont en alerte vent violent. Voici la carte des départements concernés par les fortes rafales toute la journée de mercredi :