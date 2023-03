"Qui accepterait de payer un repas 16 euros ?", l'avenir de la cuisine centrale interpelle à Decazeville

L’avenir de la cuisine centrale ne cesse de faire débat après l’annonce de la fin du portage des repas à domicile en direction de bénéficiaires extérieurs. Les élus de la minorité ont interpellé le maire, François Marty et sa majorité à l’occasion du dernier conseil municipal.

Les élus de la minorité, notamment Pascal Mazet, Florence Bocquet, Christian Roussel ou encore Jean-Pierre Vaur et Christine Couderc (absent ce jour) ont interrogé le maire sur l’avenir de la cuisine centrale et de son personnel, thème ne figurant pas à l’ordre du jour.

"La cuisine centrale doit être transférée à la communauté de communes"

"Nous avons exposé notre refus concernant le choix d’augmenter le tarif des repas hors Decazeville et le choix d’augmenter le tarif des portages des repas aux seuls Decazevillois à 12,50 € par personne", assurent-ils. "J’ai pu exprimer mon choix, qui est que cette cuisine centrale doit être transférée à la communauté de communes ! Pour nous le choix d’augmenter le tarif de portage de repas à 16 euros est un mauvais choix", insiste Pascal Mazet.

La ville de Decazeville a annoncé fin décembre que la cuisine centrale n’assurerait plus la prestation aux communes hors Decazeville à compter du 1er mars 2023 après avoir augmenté le tarif hors Decazeville à 16 € par repas et par personnes. Ce serait La Poste qui le ferait livraison. Les 6 communes du Bassin ont donc décidé d’aller se servir à Baraqueville pour des repas livrés à 11 et 8 euros pour la deuxième personne. "Qui accepterait de payer un repas à 16 euros d’une cuisine centrale municipale ? Il va y avoir donc 2 emplois supprimés, des recettes en moins vu la baisse des repas fournis", s’exaspère l’opposition.

"Le choix fait est à l’inverse de ce qui est préconisé"

"La semaine dernière, témoigne Pascal Mazet, un retraité decazevillois m’a appelé en pleur, m’expliquant, qu’il allait payer 25 € pour lui et son épouse pour un repas. Et qu’il ne pourrait donc pas payer longtemps vu la retraite qu’il touche".

L’opposition a également demandé à la majorité municipale le résultat de l’audit, "mandaté par la commune mais jamais présenté en conseil municipal alors qu’il date de 2021, ont regretté les membres de l’opposition. Selon cet audit, c’est clair, plus il y aura de repas plus le service sera viable financièrement. Aujourd’hui le choix fait est à l’inverse de ce qui est préconisé. Nous soutenons les syndicats FO et CGT de la mairie de Decazeville sur ce dossier", ont-ils insisté.