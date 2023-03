Réforme des retraites, témoignages d'Aveyronnais : Olivia, 51 ans, "trop de mauvaises nouvelles à gérer avec tout qui augmente"

Comment la réforme des retraites risque de vous impacter ? Centre Presse Aveyron vous donne la parole. Olivia Maillebuau, 51 ans, conseillère en transaction immobilière.

Quel est votre parcours professionnel ?

"J'ai commencé à travailler à 25 ans dans une agence immobilière pendant 13 ans. J'ai ensuite travaillé dans une assurance pendant 7 ans. Je suis à mon compte en tant que conseillère en transaction à Rodez et dans ses environs depuis presque deux ans".

À quel âge pouvez-vous prendre votre retraite ?

"Étant donné que j'ai commencé à travailler à 25 ans, je ne pourrai prendre ma retraite qu'à 65 ans ; ce que je trouve normal. J'ai fait une simulation en 2009. En étant à mon compte, j'aurai droit à 600 euros de retraite par mois. Travailleur indépendant n'est pas le meilleur statut pour une bonne retraite. Je n'ai pas refait de simulation depuis donc je ne connais pas, actuellement, mes droits."

Vous imaginez-vous travailler jusqu'à 64 ans ?

"J'ai démarré à 25 ans donc oui. Je n'ai pas de métier physique. Il est néanmoins très intense : on a la route, de la réflexion, du stress, de la fatigue... Le monde du commerce et de l'immobilier n'est pas aussi évident que ce que l'on pourrait penser. C'est une fatigue très différente à la fatigue physique avec des situations de stress, qui n'est pas négligeable."

Quelle est votre opinion concernant la réforme des retraites ?

"Concernant cette réforme, je comprends que quelqu'un qui a commencé à travailler plus tôt veuille prendre sa retraite plus tôt. Je pense qu'une réforme devait être faite mais pas si vite, et pas maintenant. Il y a déjà trop de mauvaises nouvelles à gérer avec tout qui augmente."

Quels problèmes posent cette réforme ?

"Il y a un problème avec le travail des seniors. Je ne suis pas persuadée que les plus de 50-60 ans puissent trouver du boulot facilement et que chacun puisse travailler. Je ne sais pas comment on va pouvoir travailler si les entreprises ne nous veulent pas.

Il y a des personnes qui n'ont plus la capacité de faire leur travail. C'est bien de fixer un nouveau cadre, mais dans la réalité, je ne suis pas sûre que ça marche. De plus, pleins de personnes travaillaient mais ne validaient pas ces trimestres parce qu'elles n'étaient pas bien informées."

Quelles solutions proposez-vous ?

"Il y a une réforme qui aurait pu être faite au niveau de la taxation de certains profits, qui ne le sont pas, notamment concernant la fiscalité des grandes boîtes ; mais on continue toujours à taper sur les mêmes."

Quels changements provoquent-elle sur votre travail ?

"Les clients investissent de plus en plus dans des vieux bâtiments, qu'ils rénovent et transforment en gîte ou en chambre d'hôte, pour compléter le manque à vivre que certains ont ou pour conserver un petit peu d'épargne en cas de coup dur. Cette solution alternative en tant que complément de salaires se développe depuis à peu près 6 mois."

Avez-vous manifesté ?

"J'ai manifesté et notre fille est également venue."

Pensez-vous que ces rassemblements peuvent faire changer les choses ?

"Est-ce que cela interférera ? Croyez-vous que le gouvernement soit conscient de nos vies? Concrètement : l'augmentation de la part des dépenses d'essence ? De celle des dépenses alimentaires ?"