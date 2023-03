Rodez : comment le collège Jean-Moulin s'est engagé dans le programme de lutte contre le harcèlement

Un plan de prévention pour un climat scolaire plus serein à Rodez.

Depuis la rentrée 2021, le collège Jean Moulin est engagé dans le programme pHARe, programme de lutte contre le harcèlement à l’école. L’objectif essentiel est d’éduquer les jeunes pour prévenir les phénomènes de harcèlement mais aussi de former une communauté protectrice de professionnels à même de repérer et d’intervenir efficacement sur les situations de harcèlement, tout en associant les parents. Ce plan de prévention semble réussir puisque c’est un climat scolaire serein qui règne au sein de l’établissement ruthénois.

Dernièrement, à l’instar du Safer Internet Day qui sensibilise les jeunes aux usages du numérique dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, les collégiens ruthénois ont vécu une Safer Internet Week.

Plusieurs temps forts ont ainsi jalonné la semaine. Au cours d’une séquence en langues vivantes consacrée au harcèlement, les classes de 3e ont ainsi réalisé des affiches de prévention. Un concours est venu récompenser les meilleures productions. Toutes les classes de 5e ont bénéficié également d’une formation aux dangers du harcèlement et du cyber-harcèlement. Les ambassadeurs "Non au harcèlement" ont guidé leurs camarades dans la visite de l’exposition qu’ils ont conçue en partenariat avec le photographe Hugo Henri Vieil. Six photographies mettant en scène des élèves du collège et accompagnées de slogans créés par ces jeunes ornent désormais les murs des deux salles de permanence du collège. Cette opération a pu voir le jour grâce au concours financier du Conseil Académique de la Vie Lycéenne – CAVL – de l’académie de Toulouse qui a soutenu le projet.

Enfin, le point d’orgue de cette semaine s’est déroulé le vendredi, veille des vacances d’hiver, avec la "Journée de la gentillesse". Chaque collégien était invité à s’habiller de vêtements bleus tandis qu’un mur d’expression se remplissait au cours de la journée des messages rédigés par tous les collégiens sur le thème de la gentillesse. Un cliché, pris par Hugo Henri Vieil depuis le toit terrasse de l’établissement, a immortalisé la Safer Internet Week. En forme de cœur et réunissant l’ensemble des collégiens, ce cliché symbolise le bien-vivre ensemble à Jean Moulin.

A noter, les portes ouvertes du collège Jean Moulin se dérouleront le samedi 11 mars, de 9 h à 12 h.