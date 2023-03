Rugby : la Gageoise Axelle Berthoumieu en route pour le Tournoi des Six Nations avec le XV de France

Mardi 7 mars, la fédération a officialisé la liste des 36 joueuses qui seront de la partie pour l'édition 2023 du tournoi. Et la troisième ligne aile évoluant à Blagnac est dans le groupe. Le premier match des Bleues est prévu le 26 mars contre l'Italie.

Le Tournoi des Six Nations féminin approche et une Aveyronnaise sera dans les rangs de l'équipe de France. Mardi 7 mars, la fédération française de rugby a dévoilé la liste des 36 joueuses sélectionnées pour disputer le tournoi sous la tunique au coq, et la Gageoise Axelle Berthoumieu en fait partie.

Il y a un mois, la troisième ligne aile de Blagnac formée à Espalion avait été appelée avec les Bleues pour participer au premier stage de préparation. À cette occasion, 40 rugbywomen avaient été sélectionnées par le duo d'entraîneurs Gaëlle Mignot-David Ortiz.

À 22 ans, Axelle Berthoumieu a déjà joué huit fois sous les couleurs du XV de France. La dernière fois, c'était pendant le Tournoi des Six Nations 2022 et la victoire 40-5 des tricolores contre l'Irlande. Et si elle n'avait pas été retenue pour jouer la coupe du monde en Nouvelle-Zélande à l'automne, l'Aveyronnaise est de retour avec la sélection nationale pour un des plus gros rendez-vous de l'année.

Les Françaises entreront en lice dans le tournoi dimanche 26 mars à l'occasion de leur confrontation avec l'Italie, au stade Sergio-Lanfranchi de Parme à 15 heures.