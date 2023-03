Réquista. "Soirée estofinade" avec l’accordéon club

Les membres de l’Accordéon Club Réquistanais relancent cette année la traditionnelle "soirée estofinade". Depuis 36 ans l’ACR a eu la chance de pouvoir compter sur Mme Jany qui a été sacrée maître Estofinaïre par la confrérie de l’Estofinade. Cette année, elle passera le flambeau. C’est une soirée conviviale, avec un bon repas et de la danse qui aura lieu le samedi 18 mars. Au menu, salade composée, fritons, estofinade et saucisse, fromage, salade de fruits et biscuit. Apéritif, café et vin compris, au tarif de 20 €. Le nombre de places étant limité, cette soirée est d’ores et déjà complète.