Onet-le-Château. Un nouveau showroom à découvrir, route de Sévérac

Ouvert depuis le 27 février, Gazania Design est le nouveau showroom spécialisé dans l’aménagement intérieur pour particuliers et professionnels et se situe au 29, route de Sévérac à Onet-le-Château. Ce sont pour les 10 ans de la Sarl Martin Da Silva, que l’entreprise de peinture et de rénovation a voulu offrir un espace inédit à ses clients, en proposant cette nouvelle formule.

Une équipe de décorateurs et architecte d’intérieur est à votre disposition pour vous accompagner dans les choix et les commandes, pour vos projets de dressing, salle de bain et cuisine.

Chez Gazania Design, vous pouvez également acheter du papier peint, de la peinture et du sol. Dans un souci d’équilibrer les budgets, cette nouvelle formule peut aussi vous permettre de bénéficier de conseils professionnels, tous en conservant la réalisation de vos travaux en toute autonomie.

Vous pourrez toujours consulter la SARL Martin Da Silva, pour l’étude graphique et la réalisation de vos travaux de rénovation…

N’hésitez pas à venir à leur rencontre et profiter ainsi de leurs offres spéciales d’ouverture (vous pouvez également les suivre sur les réseaux…).