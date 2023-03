Saint-Christophe-Vallon. Une formation gratuite organisée en direction des aidants

Le point info seniors Conques-Marcillac propose un programme de formation gratuit aux personnes qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou de dépendance.

Animée par un formateur expérimenté et séquencée en six modules de 3 heures chacun, cette formation a pour objectif, selon ses acteurs, de "permettre aux aidants de se questionner et d’analyser les situations vécues dans la relation à leur proche, et de mieux connaître et mobiliser les réponses adéquates à ces situations."

Un relais auprès des proches

Elle se déroulera à Nauviale, tous les vendredis matin, du 10 mars au 14 avril inclus. Les deux premiers modules constituent le socle obligatoire et seront suivis par quatre autres modules complémentaires qui sont optionnels.

Cependant, la formation étant construite comme un parcours d’accompagnement, les participants sont invités à suivre, s’ils le peuvent, l’ensemble des 6 modules.

Un relais auprès de leur proche st prévu en cas de besoin. Le nombre de place étant limité, les personnes intéressées doivent s’inscrire le plus rapidement possible en prenant contact auprès de la coordonnatrice du point info seniors (05 65 42 29 33) ou par mail : pointinfoseniors.capacm@gmail.com