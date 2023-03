Entre le 28 février et les premiers jours de mars, de nombreuses personnes ont pu observer deux points lumineux dans le ciel nocturne. Il ne s'agissait pas d'un phénomène surnaturel mais de la conjonction de Vénus et Jupiter. Un phénomène rare qui se produit une seule fois par an. Leur magnifique duo pouvait être admiré à l’œil nu ou en ligne.

Plusieurs lecteurs et internautes, un peu partout en France, et même en Aveyron, ont alerté sur la présence de deux points lumineux observés dans le ciel en fin de semaine dernière, au lendemain des aurores boréales.

Un phénomène rare

Au point de susciter de nombreux questionnements : satellites, ovnis, morceaux d'astéroïdes, chacun y est allé de son point de vue. Mais ce phénomène, qui surprend et intrigue, est en fait lié au rapprochement temporaire des planètes Vénus et Jupiter.

Qu'est-ce que le baiser de Vénus et Jupiter ?

Ces deux points lumineux sont en fait les planètes Vénus et Jupiter. Il s'agit des deux planètes les plus brillantes du système solaire, visibles, généralement entre 19 h et 21 h. En sciences, ce phénomène est appelé le Baiser de Vénus et Jupiter.

Le rapprochement entre les deux planètes a été observé aussi depuis l'Aveyron Photo - Centre Presse Aveyron

Les planètes les plus brillantes la nuit

Comme l'explique le site internet Numerama, "un rapprochement aussi serré entre ces deux planètes est toujours spectaculaire. Après la Lune, Vénus et Jupiter sont les astres les plus brillants du ciel nocturne. Depuis le 22 février, on a pu les voir s'approcher doucement l'une de l'autre. Il fallait en profiter, car Vénus et Jupiter ne seront plus aussi proches jusqu'en mai 2024.

Prochain rapprochement en 2024

Mercure et Vénus sont deux planètes qui tournent autour du Soleil avant la Terre. Depuis la Terre, on a l’impression que les deux planètes sont l’une à côté de l’autre. Mais, en réalité, les deux planètes sont très éloignées l’une de l’autre, et à des centaines de millions de kilomètres de la Terre.