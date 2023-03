Course pédestre : sur les berges de Layoule, les 10 km de Rodez se préparent

Dimanche 12 mars, le Stade Rodez athlétisme orchestrera la 19e édition des 10 km des berges de l’Aveyron au départ du camping municipal de Rodez.

Dimanche 12 mars s’élancera la 19e édition des Berges de l’Aveyron. Une course de 10 kilomètres au départ du camping de Layoule et organisée par le Stade Rodez athlétisme. Il s’agit d’une des dernières épreuves du département possédant un label fédéral, comme les 100 kilomètres de Millau, et qui est absente du Challenge Aveyron cette année. Malgré le fait que le même jour, la quatrième manche du Challenge se déroulera à Luc, les organisateurs espèrent une vaste mobilisation des amateurs de course à pied désirant se tester sur la distance officielle de 10 kilomètres.

Seul ou en relais

Au travers de son passé, l’épreuve ruthénoise, que les organisateurs savent très bien non performante sur le plan vitesse kilométrique, a amené de nombreux anonymes et novices à prendre le départ. Car il est aussi possible pour les moins courageux de s’engager en relais pour tenir la longueur. Les relayeurs feront d’abord un parcours de 4 440 mètres et un second de 5 560 mètres. Le départ sera donné à 11 heures depuis le bas de la voie romaine qui amène les promeneurs sur le plateau de Banocres. Avant que les adultes ne s’élancent, les petits coureurs auront déjà bouclé leur course, avec des départs prévus à 10 heures pour les écoles d’athlétisme et les poussins, 10 h 20 pour les benjamins et 11 heures pour les minimes, qui feront uniquement la première boucle du parcours.

S’ils ne sont qu’une cinquantaine d’inscrits en ligne en ce début de semaine, près de 200 coureurs sont attendus, venant parfois des départements voisins, Lozère, Cantal, Lot, Tarn, Hérault et même Haute-Garonne.

Les engagements sont toujours possibles sur le site Klikego.com et pourront même être validés dimanche matin, dès 8 heures et jusqu’à trente minutes avant le départ. Avec comme obligation pour les non-licenciés la présentation d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition. De nombreuses récompenses avec les dotations offertes par les partenaires du club seront distribuées dès la fin des épreuves et la validation des résultats par le juge-arbitre.