Incendie mortel d'Onet-le-Château : une plainte déposée par la famille des deux enfants décédés

L'avocat des parents d'Abdoul et Naël, disparus dans un tragique incendie le 26 novembre dernier à Onet-le-Château, annonce qu'il vient de déposer une plainte auprès du procureur de la République de Rodez.

Abdoul et Naël avaient six et neuf ans. Le 26 novembre dernier, ces deux frères sont morts dans l’incendie de leur appartement, rue des Fauvettes à Onet-le-Château. Dans ce quartier des Costes-Rouges, personne n’a oublié, tant l’émotion fut grande. Et tant les questions sont encore nombreuses, plus de trois mois après le drame.

Cette semaine, une plainte a été adressée au procureur de la République de Rodez. Elle émane de Me Pascal Nakache, conseil de la famille des deux enfants disparus. "Aujourd'hui, on n'a aucune information sur l'avancée de l'enquête. On demande l'ouverture d'une information judiciaire, compte tenu de la gravité de l’affaire !", a confié l'avocat dans un entretien accordé à Centre Presse Aveyron. Ce dernier représente également une vingtaine de résidents des HLM du quartier, "qui ont déposé plainte également".

"Je suis sidéré"

"Cela fait des années qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'électricité dans ces logements. Quelques mois avant le drame, il y avait déjà eu un incendie. Cela n’a semble-t-il alerté personne dans la direction de l’office public de l’habitat... Comment a-t-on pu laisser se dégrader une telle situation au fil des années, jusqu’à la mort de deux enfants ?", s'interroge l'avocat du barreau de Toulouse.

Au lendemain du drame, le directeur de l'office public de l'habitat de Rodez Agglomération, Stéphane Bultel, avait assuré dans nos colonnes que les logements "répondaient bien évidemment aux dernières normes". "Il n’y a rien qui pourrait mettre en danger les résidents", affirmait-il encore. "Je suis sidéré par ces propos", s'agace aujourd'hui l'avocat de la famille. Dans l'attente des suites judiciaires. Une conférence de presse en sa présence, ainsi que celle d'un collectif de résidents, doit se tenir dans le quartier des Costes-Rouges ce jeudi 9 mars à 11 heures.