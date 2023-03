Pont-de-Salars. Le président du Département à l’écoute des élus et du monde associatif

Arnaud Viala, président du Département, est venu voilà peu rencontrer les acteurs de la commune de Pont-de-Salars. Il a notamment participé à une réunion de travail avec le maire du village, Daniel Julien, et son adjoint Éric Chauchard, pour échanger sur les futurs projets de l’équipe municipale.

En suivant, Arnaud Viala a rencontré des membres de l’Asdil et du Siad, afin cette fois d’échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent au sein de l’association.

Puis, toujours en suivant, il a visité l’entreprise Moulin Biovezou, pour découvrir les installations et les nouveaux produits proposés et créés en Aveyron, aux côtés de Geneviève Gaben-Joulié, adjointe à la mairie. Le déplacement d’Arnaud Viala s’est terminé dans les locaux de l’entreprise Arguel pour un moment d’échange avec les responsables.

L’occasion là aussi d’évoquer les préoccupations de l’entreprise dans un contexte social et économique difficile. Et Arnaud Viala de rappeler avant son départ que "le Département continue et continuera d’apporter son soutien dans leurs actions et se veut aux côtés des acteurs du territoire".