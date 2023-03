Villefranche-de-Rouergue. Le salon du mariage débarque ce week-end

L’agence événementielle Anais Blanc lance sa première édition du "Salon du mariage de Villefranche-de-Rouergue".

C’est à la salle des fêtes de la Madeleine que les organisateurs accueilleront les visiteurs les 11 et 12 mars, de 10 heures à 18 heures. L’entrée sera gratuite. Nous mettons à l’honneur le savoir-faire et le professionnalisme de prestataires incontournables et passionnés.

Ce salon réunit en un seul lieu tous les prestataires du mariage. C’est plus de 20 exposants qui seront présents pour rencontrer les futurs mariés et discuter de leur projet de mariage. De nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end : château gonflable, borne à photos, tombola… Deux défilés animeront ces deux jours de salon, à 15 heures Une tombola avec de nombreux lots sera organisée.

Le tirage au sort sera effectué le dimanche à 16 heures. Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place avec un buffet chaud et froid proposé par un traiteur partenaire. Le salon du mariage de Villefranche est un événement incontournable à ne pas louper pour les futurs mariés.