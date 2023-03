Villecomtal. Les aînés en balade sur la Côte d’Azur

Quarante et une personnes ont répondu à l’invitation du club de l’Amitié Villecomtal-Mouret pour s’en aller en voyage sur la Côte d’Azur. Le premier jour fut consacré à des visites de Golfe Juan, de Cannes, avant l’installation à un hôtel de Villeneuve-Loubet.

Le lendemain, direction Nice et son Carnaval et installation sur les tribunes de la place Massena où avait lieu le défilé de chars fleuris "Roi des trésors du monde".

Après la bataille de fleurs, les voyageurs aveyronnais ont effectué un tour panoramique de Nice. Après le dîner, retour sur les tribunes pour le Corso carnavalesque illuminé.

Le 3e jour a vu le groupe prendre le chemin de Monaco, puis de Menton, où se déroulait la fête des citrons. Il y avait aussi une belle exposition d’orchidées au Palais de l’Europe.

Le dernier jour, départ pour Grasse et la parfumerie Galimard créée en 1747. Visite du musée, du laboratoire sur les méthodes d’extraction des matières premières, la composition de parfums à base de jasmin, de rose, de lavande, de fleurs d’orangers, de fruits et les nouvelles tendances. Pour finir, passage en boutique et achats. Ensuite, visite guidée de la cité médiévale de Grasse avant un bon repas à Golfe Juan et le retour en Aveyron.