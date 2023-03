Millau grands causses annonce la fermeture annuelle de la via ferrata du Boffi

La communauté de communes Millau grands causses préserve ce site où les oiseaux nichent chaque année.

Comme chaque année, la via ferrata de Boffi (commune de Millau) est interdite d’accès à tous pratiquants, du 15 mars au 15 juin 2023, pour permettre la nidification des oiseaux sur site (en particulier celle du crave à bec rouge).

Aménagée sur un site emblématique du causse Noir à l’environnement fragile, une attention toute particulière a été portée à la conservation du milieu : accessibilité limitée, intégration paysagère des équipements, sensibilisation des utilisateurs par la signalétique in situ et sur les topo-guides. La Communauté de communes "préserve ce site hors du commun, et encourage les pratiquants à le respecter", indique-t-elle dans un communiqué.

La via ferrata de Liaucous toujours ouverte

Pour les inconditionnels de la pratique verticale, la via ferrata de Liaucous, à l’entrée des gorges du Tarn, est une alternative. Les deux parcours tracés (aux difficultés variables) mèneront vers un panorama imprenable sur la vallée du Tarn.

La collectivité rappelle que, pour des raisons évidentes de sécurité :