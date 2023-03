Panier anti-inflation : Intermarché, Lidl, Leclerc... Quelles enseignent jouent le jeu et comment ?

Pour lutter contre la hausse des prix, Bercy lance un "panier anti-inflation" avec plusieurs grandes enseignes. Quelles enseignes vont proposer des produits à prix serrés et à quelles conditions ?

Système U

Depuis le 1er février et pour une durée indéterminée, Système U a mis en place un panier de 150 produits à prix coûtant dans tous les Hyper U et Super U de France, soit 1 670 magasins, et sur CoursesU.com.

Parmi les 150 produits sélectionnés, on trouve notamment de la farine, des pâtes, de la mayonnaise, de l'huile, du café, du miel, du thon, des yaourts, du lait, du pain de mie ou burgers, des couches pour bébé, du shampoing ou encore du déodorant. Liste complète à retrouver sur le site Magasins-u.com/150-produits-u-prix-coutant.

Lidl

Début février, le leader du hard-discount avait, lui aussi, annoncé une opération similaire sur une cinquantaine de produits "que l’on retrouve le plus dans le placard des Français" à partir du 1er mars et pour une durée indéterminée.

Carrefour

À partir du 15 mars et jusqu’au 15 juin prochain, les 5 945 magasins Carrefour de France.proposeront un panier de 100 produits "du quotidien" (lessive, couches pour bébé, pâtes à tartiner, farine, biscuits…) et de 100 autres labellisés "sains" (yaourts, œufs, légumes frais, pain, lait ou céréales) avec un Nutriscore A ou B et commercialisés sous les marques Carrefour ou Simpl, la gamme premier prix.

Casino

À partir du 15 mars et jusqu’au 15 juin prochain, le groupe Casino lancera, quant à lui, dans ses hypermarchés et supermarchés un panier de 500 produits à moins d’1 euro à prix bloqué.

La moitié sera sous marque Casino et l’autre sous le label premier prix Leader Price avec 48 familles de produits représentées (épicerie salée et sucrée, hygiène-beauté, entretien ménager…).

Monoprix

Lancé en septembre dernier, le panier anti-inflation ou opération "Monopetitsprix", qui se déroule en magasin et en ligne, consiste à bloquer les prix de plus de 300 produits de la marque propre de Monoprix et des produits frais. En complément, 87 produits sont proposés à des "prix contrôlés".

Intermarché

Intermarché propose un panier de 500 produits. "470 produits de ses marques distributeurs (Pâturages, Chabrior, Monique Ranou, Paquito…)" et de " 30 produits frais des rayons traditionnels - viande, poisson, fruit ou légume", selon un communiqué. En complément de ce panier, l’enseigne proposera aussi, chaque week-end, une sélection de trois produits frais traditionnels provenant de ses rayons boucherie, marée, fruits et légumes.

E.Leclerc

Pas de panier anti-inflation pour l’enseigne E.Leclerc. Michel-Edouard Leclerc a décidé de relancer une campagne de communication avec des comparaisons de prix par enseigne plus complète et régulière.

Il a, ainsi, annoncé sur Twitter relancer son comparateur de prix : " Plus de 4 700 produits de marques nationales seront périodiquement relevés dans 400 magasins des 10 enseignes les plus fréquentées. Quand tous les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer. Tous les produits, toutes les enseignes".

"On fait des coups avec des opérations à prix coûtant. On casse les prix sur les masques, les autotests, la baguette... Ce sont des opérations de communication qui nourrissent la confiance des clients sur le fait qu'on est moins cher sur un panel plus large d'articles. Donc Leclerc n'a pas besoin d'un panier anti-inflation", a-t-il expliqué.

Auchan

Pas de panier anti-inflation de même pour l'enseigne du groupe Mulliez. Auchan préfère mettre en avant ses efforts quotidiens et réguliers comme sa marque premier prix avec 450 produits du quotidien, les 7.000 MDD pour lesquels les porteurs de la carte de fidélité obtiennent un bonus supplémentaire ou encore ses opérations petit prix au rayon boucherie ou poissonnerie.

Cora

Cette chaîne du groupe Louis Delhaize installée surtout dans le Nord et l’Est de la France n’a pas l’intention pour le moment de créer un panier spécifique à prix bloqué.