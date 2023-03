Près de 600 personnes dans les rues pour le carnaval

Le carnaval proposé par le service animation de la Ville reste l’un des plus importants du département, attirant un large public.

Même si l’on ne retrouve pas l’affluence d’avant les années Covid, le carnaval de Decazeville séduit toujours de nombreuses personnes. Le cortège coloré et festif a été évalué entre 500 et 600 personnes. Avec en tête les musiciens et danseuses de Sambio Mio, rappelant les époustouflants carnavals brésiliens, la longue troupe a apporté beaucoup de joie dans les rues de la ville. Enfants et adultes ont fait travailleur leur imagination pour se déguiser et sortir du lot.

Puis, dans une salle du Laminoir plutôt bien remplie, la troupe Magic Théâtre a enchanté son jeune public.

Une journée réussie à mettre au crédit du service animation de la ville de Decazeville ; un vrai moment de bonheur pour les petits et une pause détente appréciée pour les plus grands.