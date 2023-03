Rencontre avec la romancière Annie Lulu

Les Déferlantes littéraires débutent avec une rencontre de la romancière Annie Lulu, recontre qui sera suivie de divers événements autour du livre et des auteurs.

Rencontre avec Annie Lulu, donc, vendredi 10 mars, à 18 h 30, à la médiathèque de Decazeville, auteure qui s’est vue décerner le Prix Senghor du premier roman francophone pour ce roman autobiographique "La mer Noire dans les grands Lacs", paru en 2021 (éditions Julliard).

Ce premier roman, d’une écriture flamboyante, raconte l’histoire de Nili, d’origine roumaine, qui part à la recherche de ses origines jusqu’au Congo.

Annie est née à Iasi, Roumanie, en 1987. Arrivée très jeune en France, elle devient professeur de philosophie et membre active du mouvement "rromani". Maîtrisant plusieurs langues, le chant et des instruments de musique, elle anime régulièrement des ateliers de terrain. Elle vient de publier un second livre, "Peine de faunes", roman écologique et féministe, qui se déroule en Tanzanie, à Londres et Paris. Cet échange est gratuit. La rencontre sera suivie d’une vente dédicace avec Presse bulle.

Infos : médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25.