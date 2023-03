Aubin. Un "speed dating" réservé aux célibataires !

Non, les romantiques n’ont pas disparu, comme l’a prouvé l’affluence de la soirée intimiste proposée par le comité des fêtes d’Aubin, à la salle Emile-Zola de Combes, sorte de rendez-vous organisé pour célibataires endurcis, ou pas.

"Ce sont 70 personnes dont plus de la moitié célibataire qui a participé à notre animation, se félicitait l’équipe d’organisateur. Déjà pour une première ce n’est pas mal du tout, car nous n’avions aucune idée de l’impact que pouvait produire notre animation."

La soirée s’est donc déroulée dans une très bonne ambiance. Tout a été fait pour que les décorations de la salle et la disposition des tables soient en phase avec le romantisme, thème de la soirée. Les participants ont chaleureusement remercié les organisateurs ont dit être ravis de cette animation. Ceci dit, la partie "speed dating" n’a pas forcément trouvé son public. "Les célibataires ont quand même pu se rencontrer et échanger et c’était tout l’intérêt de cette soirée. Certains ont même affiché en fin de soirée une certaine complicité", se félicite l’organisation.

Musicalement, "Malt 3" a trouvé le ton juste avec des musiques romantiques, mais aussi plus modernes qui ont incité les gens à se rapprocher sur la piste. Au final, une belle soirée qui a de quoi satisfaire le comité des fêtes aubinois.