Salmiech. Une fin de saison de chasse plutôt gourmande et réussie

La société de chasse de Crayssac- La Bastide organisait dernièrement son traditionnel déjeuner-repas gibier à la salle fêtes de Salmiech. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle.

La gelée matinale a motivé les premiers gourmands à venir se réchauffer en dégustant la daube de sangliers et les poêlés de chevreuils préparés de main de maitre par les cuistots de l’association. Une équipe de chasseur motivée et soudée qui a troqué son treillis contre le tablier de cuisine afin de servir et satisfaire près de 250 convives. Une ambiance chaleureuse et conviviale qui a réuni amis, famille, chasseurs et propriétaires des terres.