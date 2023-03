Villefranche-de-Rouergue. Vernissage ce jeudi de l’exposition "Retour rapide"

L’Atelier Blanc a réuni Célie Falières et Mazaccio & Drowilal, trois artistes basés à Villefranche-de-Rouergue, pour l’exposition "Retour rapide" du vendredi 10 mars au dimanche 11 juin.

Pour ouvrir la saison 2023 et inaugurer un projet artistique et culturel dédié au Temps, L’Atelier Blanc invite trois artistes basés à Villefranche-de-Rouergue et nés à la fin de la décennie 80 – moment supposé de la fin de l’Histoire*. Déployée sur les deux espaces de l’Atelier Blanc à Villefranche-de-Rouergue et du Moulin des Arts de St-Rémy, l’exposition emprunte son nom à cette fonction audiovisuelle visant à faire défiler rapidement un support d’enregistrement dans le sens inverse de la lecture. En forme de frise chronologique, "Retour rapide" permet aux artistes d’aborder la dilatation du temps, l’ellipse et la sédimentation des représentations, en s’attachant aussi bien à des temporalités longues, qu’à des événements fugaces. Célie Falières s’intéresse au temps géologique, archéologique et folklorique. Sous la forme d’installations combinant vidéo, sculptures, objets trouvés et images, elle présente une culture matérielle à la fois fictionnelle et familière. Le duo Mazaccio & Drowilal propose en regard deux installations séquencées incluant photographies, collages et peintures murales, qui questionnent la formation de l’identité à travers les images médiatiques ainsi que la condition de l’artiste et le geste artistique. "La Fin de l’histoire et le Dernier Homme" est un essai du politologue américain Francis Fukuyama publié en 1992. L’auteur y affirme que la fin de la guerre froide marque la victoire idéologique de la démocratie et du libéralisme sur les autres idéologies politiques. La fin de l’Histoire ne signifie pas, selon lui, l’absence de conflits, mais plutôt la suprématie absolue et définitive de l’idéal de la démocratie libérale, lequel constituerait un horizon indépassable."

Vernissage en présence des artistes ce jeudi 9 mars à 17 h 30 au Moulin des Arts, puis à 18 h 30 à l’Atelier Blanc.

Autour de l’exposition

- Visites accompagnées (entrée libre) vendredis 31 mars, 28 avril et 2 juin à 17 heures au Moulin des Arts puis à 18 heures à l’Atelier Blanc.

- Atelier de création pour les 7 – 11 ans (5 € par enfant) sur réservation jeudi 27 avril de 10 heures à 11 h 30 à l’Atelier Blanc, vendredi 28 avril de 10 heures à 11 h 30 au Moulin des Arts.

Entrée libre du jeudi au dimanche de 14 heures à 19 heures. Contact : 06 26 84 59 87 www.atelier-blanc.org.