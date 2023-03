Espalion. De bons résultats malgré l’adversité

Exceptionnelle troisième journée de la phase 2 du championnat par équipes, pour le club de tennis de table.

Malgré les absences de plusieurs joueurs touchant toutes les formations, les équipes 1 et 2 ont su répondre présentes.

En Régionale 2, dans le match au sommet opposant les 2 premiers de la poule, l’équipe 1 (Ange, Rémi, Michel, Éric) arrache le match nul 7/7 contre Plaisance-du-Touch (31).

Michel l’emporte sur un joueur classé à 300 points de plus et signe la plus belle performance de ce tour.

En Pré Régionale, autre match au sommet entre les 2 leaders, l’équipe 2 (Damien, Laurent, Alain, Patrick Martinez) s’impose 6/8

à l’arraché, face à Lioujas et occupe seule la 1e place. En D2, l’équipe 3 (Jérôme, Jean-François, David), amputée de tout son effectif, s’incline sans démériter à Marcillac-Vallon. En D3, l’équipe 4 gagne face à l’équipe 5 dans un match très disputé.