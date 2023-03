Football : "Même si on est moche…", Bradley Danger fait le point sur la situation de Rodez

Avant la réception de Caen, samedi à 19 heures, Bradley Danger, le milieu de Rodez, fait le point sur la situation de son équipe, qui s’est relancée en gagnant à Niort (3-2), samedi 4 mars.

Cela doit être plus agréable de préparer un match de championnat sans être dernier du classement...

Une victoire, ça fait toujours du bien à la tête. Cela faisait pas mal de temps qu’on la cherchait en championnat. C’est ce qu’il nous fallait, surtout chez un concurrent. Si on avait perdu, cela aurait été très compliqué, il ne faut pas se mentir.

Est-ce que ce succès peut être un tournant ?

On le saura si on fait de bons résultats contre Caen et Amiens. Si on pense que gagner à Niort veut dire qu’on va se sauver, c’est se mentir à nous-même. Il faut rester vigilant.

Vous avez vécu une semaine folle, entre la lourde défaite à Toulouse en Coupe de France (6-1) puis le succès contre Niort. On a l’impression que vous ne savez pas ménager vos supporters…

On aimerait bien les ménager ! Concernant Toulouse, on aurait tous aimé que ce soit différent. Même si on perd, que ce ne soit pas humiliant. Mais on sait que l’important est le championnat. Si on me demande si je préfère perdre 6-1 Toulouse et gagner à Niort ou faire le contraire, je préfère 100 fois en prendre 6 à Toulouse.

"On sait que ce n'est pas la Coupe de France qui sauve un club"

En allant en quarts de finale de la Coupe de France, vous avez vécu un parcours historique à l’échelle du club. Est-ce que ce n’est pas frustrant que cette performance se passe en parallèle d’une lutte pour le maintien ?

On aurait préféré avoir de la marge en championnat, mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-même. Avec la victoire à Niort, on est encore en vie et bien en vie, donc on y croit très fort. Malgré tout, on a quand même profité, car on se rendait compte du parcours qu’on faisait. On a été focus sur le championnat, car c’est le plus important. On sait que ce n’est pas la Coupe de France qui sauve un club.

Que manque-t-il pour que Rodez aille mieux en Ligue 2 ?

Des choses toutes simples, à commencer par l’efficacité. Il faut qu’on soit beaucoup plus juste offensivement. Défensivement aussi, car on fait beaucoup moins de clean sheet qu’avant, on prend souvent des buts assez fous, avec de grosses erreurs de notre part. Je suis le premier à aimer faire un beau football, faire des passes et de belles actions, mais le plus important actuellement, même si on est moche, c’est de prendre des points.

Vous voulez dire qu’il faut aller à l’essentiel ?

C’est ce que je pense, même si je ne suis pas adepte de ce foot-là. Dans notre situation, il faut aller aux choses simples, pour nous rassurer nous-mêmes. À savoir être costaud défensivement et mettre les occasions au fond. Il n’y a pas de mystère, c’est comme cela qu’on gagne des matches.

"On a plus de monde pour jouer au ballon"

L’effectif semble comporter plus de qualité technique que lors des saisons précédentes…

On a plus de monde pour jouer au ballon. On l’a montré sur certains matches où on était capables de faire de bonnes choses. Malheureusement, quand on joue bien et qu’on ne met pas les buts, on va retenir le résultat plus que le fond de jeu.

Est-ce que ce qui a été gagné en qualité technique ne s’est pas perdu à d’autres niveaux. Notamment l’agressivité ou l’engagement ?

Peut-être, mais de manière inconsciente. Quand on essaie de plus jouer, on s’ouvre plus, on laisse plus d’espaces aux adversaires. Mais je pense surtout qu’on n’a pas été payé sur certains matches. C’est comme ça.

"On n’a pas été payé" est une phrase qu’on a souvent entendue cette saison. Cette répétition n’est-elle pas révélatrice de certaines limites ?

Forcément. Mais je pense vraiment qu’on n’a pas été verni à certains moments. Et même des situations d’arbitrage ne nous ont pas été favorables, même si on ne va pas se cacher derrière ça. Le plus important, c’est maintenant. Être focus sur Caen et enchaîner avec un autre bon résultat. Pour se maintenir, il faut faire des séries. On a l’état d’esprit pour en enclencher une dès maintenant.

Malgré votre série de 8 matches sans victoire en L2, interrompue à Niort, vous avez profité du fait que vos concurrents ne gagnent pas pour rester au contact. Est-ce que vous considérez cela comme une chance ?

Oui, on peut dire que c’est une chance. Ils nous laissent en vie. Si ça avait gagné devant, on serait beaucoup plus décroché. Nous ne sommes qu’à deux points du premier relégable, ce n’est pas un gouffre. Il y a matière à croire au maintien, et même très fort.

"Le coach Santini est plus dans la recherche de jeu"

Quelles sont les grosses différences entre Didier Santini, l’entraîneur en poste depuis trois mois à Rodez, et son prédécesseur, Laurent Peyrelade ?

Le coach Santini est plus dans la recherche de jeu. Il aime qu’on ressorte un peu plus de derrière, qu’on prenne plus de risque. Même s’il nous demande de faire attention, il est plus joueur. Le coach Peyrelade est plus pragmatique, défensivement et offensivement.

Le nouvel entraîneur correspond donc plus à vos qualités ?

Comme beaucoup de joueurs, on aime faire un bon jeu. Mais quand les résultats ne sont pas là, on ne prend pas tout le plaisir qu’on pourrait, car le plus important est de gagner. Je pense qu’il faut trouver le juste milieu entre essayer de jouer et gagner des matches.

Et au niveau relationnel, en quoi se distinguent-ils ?

Le coach Peyrelade était très proche de nous, désireux de nous emmener avec lui. Il était au club depuis longtemps, donc il avait noué des relations fortes avec certains. Le coach Santini, en même temps qu’il nous demande de jouer, essaye de nous donner la hargne de gagner. Ce sont des discours assez similaires. C’est vraiment la façon de jouer qui est différente.

