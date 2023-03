Golinhac. Goli’pitchoun inspire les enfants

Le mercredi 22 février, au cours de l’après-midi, l’atelier Goli’pitchoun a réuni 19 enfants âgés de 3 ans à 9 ans. Le thème était de saison puisqu’il portait sur la fabrication de masques. Des princesses, des superhéros, un chat… ont participé ensemble à la confection de loups décorés aux couleurs de leurs choix, de plumes, de strass. Au final, des masques créatifs au goût de chacun ont agrémenté leur déguisement ou leur tenue. Un temps de lecture était aussi proposé aux plus petits, et des jeux collectifs ont réuni tout le groupe dans un bel esprit d’amusement. Un goûter crêpes et gaufres était servi pour clôturer l’animation, un vrai régal ! Prochain rendez-vous le lundi 10 avril de 14 heures à 17 heures pour la création de sacs et la chasse à l’œuf. Inscription avant le 31 mars, contacter Sandrine au 06 26 14 02 29.