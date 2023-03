Inflation : à quoi va correspondre le nouveau chèque alimentaire ?

En parallèle du "trimestre anti-inflation", le gouvernement veut mettre en place un chèque alimentaire qui refait surface après avoir été annoncé puis enterré. À quoi va ressembler cette aide à destination des foyers les plus modestes ?



Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé lundi 6 mars un accord avec plusieurs grandes enseignes pour limiter les hausses des prix sur des centaines de produits de la vie quotidienne du 15 mars au 15 juin. En parallèle du "trimestre anti-inflation", il a annoncé la création d'un "chèque alimentaire pour les plus modestes".

? DIRECT | Micro tendu de @BrunoLeMaire et @oliviagregoire suite à la réunion avec les distributeurs. ? https://t.co/p85s7dIfin — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) March 6, 2023

Promis à de multiples reprises par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs depuis décembre 2020, le chèque alimentaire est donc de nouveau d'actualité, avec l'annonce d' "Une expérimentation qui sera lancée par les ministres de l’Agriculture Marc Fesneau et le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe dans les tout prochains mois" a indiqué Bruno Lemaire.

Voici les contours de cette aide qui doit voit le jour d'ici la fin 2023.

Des opérations au niveau départemental ?

L'expérimentation "se fera sur une base territoriale, sans doute le département, de façon à être au plus près des consommateurs et au plus près des producteurs agricoles ", a précisé le ministre de l'Economie et des Finances.

Qui pourra bénéficier de ce chèque alimentaire ?

Ce chèque, à destination des foyers aux plus faibles revenus est une attente forte de la part des plus démunis et du monde agricole", répond Bruno Le Maire.

Un chèque alimentaire pour acheter quels produits ?

Ce chèque ciblerait des catégories de produits spécifiques mais aussi certaines origines et modes de production. On peut ainsi imaginer qu'il ne permette d'acheter que des produits bio ou produits en France. C'est justement ce ciblage qui rend complexe l'opération : comment réussir à flécher le chèque alimentaire vers ces produits, alors même qu'aujourd'hui l'inflation est au plus haut, contrairement au moment où le chèque a été pensé.

Un chèque alimentaire de quel montant ?

Pas de réponse à ces questions pour le moment. Un indice, Bruno Le Maire a insisté sur le caractère "ciblé" de ces aides, par opposition aux opérations promotionnelles des distributeurs dans le cadre du "trimestre anti-inflation".

Pour rappel, l'indemnité carburant 2023 est également réservée aux plus modestes. Le gouvernement a choisi de se fonder, comme souvent, sur le revenu fiscal de référence: pour une personne, cela représente un salaire de 1 314 € net par mois et pour un couple avec deux enfants 3 941 € net.