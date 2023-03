Espalion. La préparation de la saison en cours de finalisation

L’amicale Pétanque a tenu récemment, au siège du Foirail, une réunion pour faire le point, au début de la nouvelle saison.

Cette séance de travail a été animée par Damien Viguier et Pascal Parnet coprésidents, Marie Jara trésorière et Jean-Claude Viguier, secrétaire.

Soixante licences ont été enregistrées à ce jour, contre quatre-vingt en 2022, mais certains joueurs ne l’ont pas encore renouvelée.

Championnats des clubs

La date butoir pour les engagements est fixée au 31 mars. Il devrait y avoir 3 équipes vétérans, 3 équipes Open, 1 ou 2 équipes féminines. Les capitaines devront confirmer leur inscription en fournissant la liste des joueurs de chaque formation.

Championnats du district

Les éliminatoires de district débutent à 8 h 30, dès ce dimanche et les joueurs doivent s’inscrire au moins huit jours avant la compétition, sur le site de la société : apespalion.web@orange.fr

Les résultats du tirage seront donnés sur le site du district d’Espalion.

Doublette : dimanche 12 mars à Villecomtal (7 qualifiés, plus 1).

Triplette : dimanche 19 mars à Bozouls (8 qualifiés). Tête à tête : dimanche 22 avril à Espalion (7 qualifiés, plus 1). Doublette mixte : lundi 1er mai à Lacroix-Barrez (7 qualifiés, plus 1). Triplette promotion : lundi 8 mai au Nayrac (8 qualifiés, plus 1).

Week-end des 22 et 23 avril

La société organise le samedi 22 avril les éliminatoires tête à tête masculin, la finale du tir de précision féminin, la finale doublette féminine, et le dimanche 23 avril les finales doublettes féminines et tête à tête masculin. Préparation des terrains, tenue des graphiques, buvette, restauration : il y a beaucoup de travail d’organisation et les responsables font appel à tous les licenciés pour y participer.

Un panneau sera affiché au siège à cet effet.

Concours

Un concours officiel en doublette est prévu le jeudi 18 mai à 14 h 30.

La journée conviviale du district, avec un concours en 3 parties et une réception, est programmée le dimanche de Pentecôte, le 28 mai.

Un concours en doublette aura lieu le dimanche de la fête Saint-Hilarian le 18 juin.

Le calendrier du pétanqueur a été distribué aux participants.

Cette journée s’est prolongée par un apéritif dînatoire et un concours amical en trois parties à la mêlée.

De nombreux sociétaires ont participé à cette réunion de travail.